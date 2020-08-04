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DSÖ: Salgının çıkış noktası Vuhan olmayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Çin’de yürütülen kapsamlı koronavirüs araştırmasının ilk sonuçlarını paylaşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Vuhan kentinin salgının çıkış noktası olmayabileceğini açıkladı.

DSÖ: Salgının çıkış noktası Vuhan olmayabilir

DSÖ tarafından koronavirüsün zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) kaynağını belirlemek amacıyla, ilk vakaların tespit edildiği Vuhan kentine gönderilen öncül araştırma ekibi, ön bulgularını paylaştı.

Sonuçları açıklayan DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Yönetici Direktörü Michael J Ryan, Vuhan’da SARS gibi vakalara yönelik denetim sistemi bulunduğunu ve bu sistemden yeni bir salgına dair uyarı yapıldığını, ancak bunun kentin yeni koronavirüsün türler arası iletiminin gerçekleştiği yer olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ryan, “Yangın alarmının tetiklenmiş olması, bu hastalığın hayvanlardan insanlara geçtiği yerin illa ki burası olduğu anlamına gelmez” dedi.

DSÖ: SALGIN GİDEREK KÖTÜLEŞECEK

Ryan, vakalar arasındaki bağlantıları çözmek ve türler arası iletimin tam olarak nerede yaşandığını tespit edebilmek için daha kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ryan, “İşin püf noktası, (salgının görüldüğü) ilk insan kümelerini bulmak ve sonra insan-hayvan bariyerinin aşıldığı ilk noktayı tespit edebilmek için sistematik bir şekilde geriye gitmekte. Bu sınırın nerede aşıldığını anladığınızda hayvanlar üzerindeki çalışmaları daha sistematik bir şekilde ele alabilirsiniz” diye konuştu.

Aynı toplantıda konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da gelecek araştırmalara işaret etti. Ghebreyesus, “Vuhan'da, ilk vakaların potansiyel enfeksiyon kaynağını belirlemek için epidemiyolojik çalışmalar başlayacak” ifadelerini kullandı.

Söz konusu öncül ekip, enfeksiyon zincirini takip edebilmek amacıyla haziran ayında Vuhan’a gitmişti. Ekibin çalışmaları, daha sonra bölgeye gelecek uluslararası bir misyon için hazırlık niteliği taşıyor.

Çinli araştırmacılar da bu ilk bulgulardan hareketle, salgının kaynağı olarak gösterilen deniz ürünleri pazarında incelemelerde bulunacak.

DSÖ, daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

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