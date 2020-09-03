DSÖ'den önemli açıklama: Ölüm riskini azaltıyor!

Amerikan Tıp Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan DSÖ ile Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsü'nün ortak araştırmasına dair makalede, 12 ülkedeki Covid-19 hastalarında 3 farklı steroid kullanımına ilişkin 7 çalışma değerlendirildi. Yedi kontrol denemesinde, Şubat ayından Haziran ayına kadar bin 703 kritik derecede hasta koronavirüs hastası 28 gün boyunca takibe alındı.

DEKSAMETAZONUN ARDINDAN HİDROKORTİZONUN DA YAYGIN KULLANIMI ÖNERİLDİ

Alerjik bozukluklar, cilt rahatsızlıkları, ülseratif kolit, artrit, lupus, multipl skleroz veya akciğer problemlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan hidrokortizonun, Covid-19 hastalarında ölüm riskini yüzde 31'e kadar azalttığını açıklandı.

Bilim insanlarının yaptığı duyuru hidrokortizonu, deksametozunun ardından Covid-19 için yaygın olarak önerilen ikinci steroid yapıyor.

Deksametazonun etkinliği daha önce Oxford üniversitesi tarafından kanıtlanmış ve DSÖ, Covid-19’dan ölümleri yüzde 60 azaltabileceğini açıklamıştı.

TUTARLI SONUÇLAR

Bristol Üniversitesi'nde Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Profesörü Jonathan Sterne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Steroidler ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilaçlardandır ve analizimiz Covid-19'dan en ciddi şekilde etkilenen insanlar arasında ölümleri azaltmada etkili olduklarını doğruladı. Sonuçlar, denemeler boyunca tutarlıydı ve yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı” ifadelerini kullandı. Bununls birlikte Sterne, bulguların " her yüz kritik hasta için sekiz daha az ölüm"e işaret ettiğini belirtti.