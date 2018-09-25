DSÖ'den KDC'deki Ebola salgını açıklaması

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

DSÖ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Peter Salama, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren salgında, şu an itibarıyla "şüpheli" veya "teyit edilmiş" toplam 150 Ebola vakası olduğunu aktardı.

Salama, ülkedeki iç karışıklığa dikkati çekerek, güvensizlik ortamının ve halkın aşı kampanyalarına karşı çıkmasının Ebola salgınının yayılmasında "kusursuz fırtına" etkisi oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Salgında ölenlerin sayının 100'ü geçtiği bilgisini paylaşan Salama, DSÖ'nün salgına karşı mücadelede olumlu sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Salama, 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 11 bin 700 kişiye aşı yapıldığını sözlerine ekledi.

KDC'de 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

