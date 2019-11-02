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DSP Genel Başkanı Aksakal Çanakkale'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Önder Aksakal: - "Çanakkale'nin kendine özgü konumuyla örtüşen bir dönemi yaşayan Türkiye'de, tüm siyaset, milli bir ortak paydada, milli duygular çerçevesinde dünyaya karşı dik duruşunu göstermelidir" - "100 yıl öncesinin hevesleriyle, 100 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nın rövanşını almak isteyenlere karşı mücadele devam etmektedir"

ÇANAKKALE (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Çanakkale'nin kendine özgü konumuyla örtüşen bir dönemi yaşayan Türkiye'de, tüm siyaset, milli bir ortak paydada, milli duygular çerçevesinde dünyaya karşı dik duruşunu göstermelidir." dedi.

Aksakal, partisinin il kongresi için geldiği Çanakkale'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, "Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık başlangıcıdır." ifadesini kullanan Aksakal, kentin, 'yenilmez' denilen, 'üzerinde güneş batmayan imparatorluk' denilen gücün yenildiğinin ispatlandığı yer olduğunu söyledi.

Aksakal, "100 yıl öncesinin hevesleriyle, 100 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nın rövanşını almak isteyenlere karşı mücadele devam etmektedir. Ülkemizin güney doğusunda kurgulanmak istenilen yeni bir devlet yapılanmasına karşı Türk milleti büyük bir ferasetle kenetlenmiş, sırt sırta vererek bu mücadeleyi sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

DSP'nin siyasi partiler yasası gereği kurultay sürecini başlattığını dile getiren Aksakal, "15 Aralık'ta 11'inci olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz. DSP, 34 yıl önce kurulmuş bir parti. Bu ayın 14'ünde de 34. yılımızı kutlayacağız. DSP'nin kurucusu ve kuramcısı büyük devlet adamı Bülent Ecevit de 5 Kasım'da ölüm yıl dönümünde Ankara'da mezarı başında anılacak." dedi.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin kendine özgü konumuyla örtüşen bir dönemi yaşayan Türkiye'de, tüm siyaset, milli bir ortak paydada, milli duygular çerçevesinde dünyaya karşı dik duruşunu göstermelidir. Yapılan yanlışlar yok mudur? 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yaşadığımız, bugüne gelmemizin nedeni olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yıllardır 'biz dedik ama siz dinlemediniz.' dememizin zevkini yaşama lüksümüz yoktur. Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim."

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Çanakkale DSP DSP Genel Başkan Önder Aksakal

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