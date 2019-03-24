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DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İmamoğlu’na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun  DSP Belediye Başkan adayı Handan Toprak ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da cumartesi günü düzenlenen mitingde CHP’den belediye başkanı seçilen ancak yeniden aday gösterilmediği için DSP’den aday olan Handan Toprak Benli’ye çekilme çağrısı yaptı.

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İmamoğlu’na tepki

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun DSP Belediye Başkan adayı Handan Toprak ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da cumartesi günü düzenlenen mitingde CHP’den belediye başkanı seçilen ancak yeniden aday gösterilmediği için DSP’den aday olan Handan Toprak Benli’ye çekilme çağrısı yaptı. Bu sözler üzerine DSP Genel Başkanı Aksakal, Handan Toprak ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aksakal, seçime 1 haftalık süre kaldığını hatırlatırken, “DSP’nin önleyemeyen yükselişi altında ana muhalefet partisi saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ediyor” dedi. Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı’na DSP adaylığından çekilme çağrısı yapılmasına sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Bu demokrasi adına en saygısızlık, büyük ayıptır, faşizan düşüncedir. Ayrıca, ‘Bu son ihtarımdır’ diyerek tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Adam gibi gelirsin Avcılar Belediyesi'nin önüne, ne yapacaksan Önder Aksakal’a sorarsın. Bunun hesabı sandıkta sorulacaktır. Handan Toprak Benli’yi çekilmeye, Atatürk'ün partisi diye partisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti’den adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesi dahi oy vermeyecek kimseye Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecektir. DSP iktidar yürüyüşünü önleyemeyecektir.”
Aksakal, “DSP'nin hiçbir adayı bir adım geri çekilmeyecek 1 Nisan’da ana muhalefet partisi olarak çalışmalarına başlayacaktır” dedi.
Belediye Başkanı Toprak Benli de, kalabalığa adını anmaksızın kendisini yuhalattığını söylediği Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirken, “Bu cinsiyetçiliktir ve talihsizliktir. Bu konuşma tüm kadınlara yöneliktir. Nasıl bir kadına çekil denilir? İstanbul’un, Marmara Bölgesi’nin tek kadın belediye başkanına adaylık konusunda ket vuranlar şimdi de çekil demektedir. Kadın bir belediye başkanının adaylığı anayasal demokratik bir haktır. Kadına adaylıktan çekil demek, anayasaya demokrasiye, insan haklarına kadının insan haklarına aykırıdır” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İmamoğlu’na tepkiDSP Genel Başkanı Aksakal’dan İmamoğlu’na tepki

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