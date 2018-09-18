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DSP İl Başkanı Ramazan Solmaz, istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti.

DSP İl Başkanı Ramazan Solmaz, istifa etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti. Solmaz, partisinin genel seçimlere girememesinin teşkilatlarda sorun yarattığını, bunun da partililere yansıdığını söyledi. Solmaz'ın yerine görevi vekaleten İl Sekreteri Güven Artuş yürütecek.
DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, görevinden istifa etti. Solmaz, İzmir’de belirli ağırlığı olan bir siyasi parti olduklarını, ancak bu dönemde siyaseti yürütmekte zorlandıklarını kaydetti. Son dönemlerde siyasi partiler arasında yapılan ittifaklara da değinen Solmaz, "Bu bizim düşündüğümüz siyaset tarzı değil. Türkiye'de kayıkçı kavgası türünde siyaset yapıldı. Bu nedenle ben de görevi arkadaşlara bırakma kararı aldım" dedi.
Türkiye'deki genel siyasi durumun sorunlu olduğunu ileri süren Solmaz, "Partimizin genel seçimlere girememesi, partiyi sıkıntıya sürükledi. Bu sorun da teşkilatlara yansıdı. Arkadaşlarımızın bu sorunları aşacağını düşünüyorum. Artık yürütülebilecek bir siyaset göremiyoruz. O nedenle de görevi bırakma kararı aldım" diye konuştu.
Solmaz’ın, il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından yerine vekaleten İl Sekreteri Güven Artuş görev yapacak.

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DSP İl Başkanı Ramazan Solmaz, istifa etti

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