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DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

YSK'nın yeniden seçim kararının ardından TKP, adayını geri çekerken Ekrem İmamoğlu'nun destekleneceği sinyalini verdi. TKP'nin ardından ne karar alacağı merak edilen DSP cephesinden de ilk açıklama İBB adayı Muammer Aydın'dan geldi. DSP Genel Başkanı da YSK'nın dünkü kararını değerlendiren bir açıklama yaptı.

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından siyasi partilerden peş peşe açıklamalar geldi. Yenilenecek seçime ilişkin ilk karar TKP'den geldi. TKP'nin 10 bin 492 oy alan adayı Zehra Güner'in adaylıktan çekildiği açıklandı.

DSP ADAYI AYDIN 30 BİN 817 OY ALMIŞTI

TKP'nin ardından gözler Saadet Partisi ve DSP'ye de çevrildi. DSP cephesinden ilk açıklama ise İBB adayı Muammer Aydın'dan geldi. Aydın, 31 Mart seçiminde 30 bin 817 oy almıştı.

"DSP SESSİZ KALMAYACAK"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Aydın, "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır." dedi.

DSP GENEL BAŞKANI'NDAN YSK'NIN KARARINA DEĞERLENDİRME

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı." ifadesini kullandı.

Aksakal, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YSK'nin gerekçeli kararını henüz görmediklerine değinen Aksakal, kısa kararda belirtilen "büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi" ibaresinin, toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını daha da yok ettiğini savundu.

Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurulların ilçe seçimlerini de gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir."

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