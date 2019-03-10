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DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül'den peş peşe müjdeler: Ücretsiz vereceğiz

SEÇİM HABERLERİ  | 10.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Osmanbey'de düzenlediği mitingde seçmenlere projelerini anlattı. Meşrutiyet Mahallesi'nde toplanan coşkulu bir kalabalığa hitap eden Sarıgül, eğitime yönelik projelerini anlatarak, "1 Nisan'dan sonra İstanbul'un en büyük kütüphanesini Şişli'de hizmet açacağız. Yabancı dil öğrenmek isteyen herkese ücretsiz dil kursu vereceğiz" dedi.

DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül'den peş peşe müjdeler: Ücretsiz vereceğiz

CHP'den ayrıldıktan sonra DSP'nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, Osmanbey'de düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir kalabalığa hitap eden Sarıgül, "Buradan tüm Şişli'ye çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Bu müjde başta gençler olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen herkese. Çağımız bilgi çağı, çağımız teknoloji çağı. Bilgiye ulaşamayan toplumlar, bilgiye kapalı toplumlar ve doğru bilgiyi kullanmayan toplumlar, çağın gerisinde kalmaya mahkum. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Şişli'ye İstanbul'un en büyük bilgi üssünü kuracağız. Evet bu projeye bilgi üssü diyoruz. Bu üssün diğer adı, 'Işıkları Sönmeyen Kütüphane.' İstanbul'un en büyük kütüphanesini Şişli'de hizmete açacağız. Bu kütüphanenin ışıkları 24 saat sönmeyecek. Buradan aynı anda 3 bin kişinin hizmet almasını planlıyoruz. Bu bilgi üstünde öğrencilerimiz gelip ödevlerini hazırlayacaklar. Tez çalışması yapan, yüksek lisans çalışması yapan, doktora çalışması yapan gençlerimiz, burada istedikleri her kaynağı bulabilecekler. Büyük Şişli kütüphanesinde klasik eserler de yer alacak güncel yayınlar da. Bu merkezde 24 saat ücretsiz internet ağı olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz hatta hocalarımız 24 saat faydalanacaklar. Aynı zamanda her hafta buradaki bir salonda yazarlar, edebiyatçılar ve fikir insanları sizlerle buluşacaklar. Eğitim projelerimizin bir diğer ayağı olarak da,yabancı dil eğitimine ağırlık vereceğiz. Şişli'nin bütün çocukları en az bir yabancı dil öğrenecek. Buradan söz veriyorum. Yabancı dil öğrenmek isteyen ve imkanı bulunmayan tüm öğrencilerimize, gençlik merkezlerimizde ücretsiz yabancı dil eğitimi vereceğiz" dedi.

"SAKLI BAHÇELERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Atıl bahçelerin yeniden kullanılabilir alanlara dönüştürüleceğini ifade eden Sarıgül, "Bir çoğumuzun oturduğu apartmanların arka kısmında atıl durumda bulunan arka bahçelerimiz var. Bunların büyük bölümü bakımsız halde ve kullanılamaz durumda. Görüntü olarak da çok çirkin duruyor. Bir müjde daha vermek istiyorum. Şişli'nin saklı bahçeleri projemiz geliyor. Mahallelerimizdeki bütün arka bahçelerimizin fotoğrafları çekilecek. Buraya peyzaj mimarlarımız girecekler. Bu bahçeler yeniden düzenlenerek çiçeklendirilecek ve pırıl pırıl olacak. Bu saklı bahçelerden sadece apartmandaki kat malikleri yararlanacak. Bu bahçeler komşuların buluşma yeri olacak, dertleşme yeri olacak. Aynı zamanda kadınların kahve içme ve sohbet etme alanı olacak. Yaz akşamları bu bahçelerde misafir ağırlanacak, özel günler kutlanacak" diye konuştu.

5 YILDIZLI HAYVAN OTELİ

"Hayvansever dostlarımız için de çok önemli bir projemiz var" diyen Sarıgül, "Birçok komşumuz evinde hayvan besliyor. Bunun yanında sokakta yaşayan hayvanlarımız da var. Son derece modern bir hayvan rehabilitasyon ve konaklama merkezini hizmete açacağız. Bu merkezde hem sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşı ve diğer tedavi hizmetleri yapılacak. Burası aynı zamanda beş yıldızlı bir konaklama hizmeti de verecek. Evinde hayvan besleyen vatandaşımız seyahate ya da tatile gideceğiz zaman, kedisini ve köpeğini bu merkeze bırakacak, gözü arkada kalmadan seyahatini gerçekleştirip dönecek" ifadelerini kullandı. (İHA)

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DSP Mustafa Sarıgül DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül

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