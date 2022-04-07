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Dualı, ayetli Cuma mesajları 8 Nisan! Birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri 2022 kısa uzun!

07.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden güzel Cuma mesajları! Dualı ayetli Cuma mesajları 8 Nisan'da bu mesajları eşe dosta göndermek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İbadetle dolu geçen Cuma gününün sevincini paylaşmak isteyenler birbirlerine mesaj gönderiyor. Birbirinden güzel Cuma mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilir ve sevdiklerinize bu mesajları gönderebilirsiniz.

Dualı, ayetli Cuma mesajları 8 Nisan! Birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri 2022 kısa uzun!

Dualı ayetli Cuma mesajları 8 Nisan! Bir gelenek halini alan Cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, birbirinden güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. Sizler için derlediğimiz 2022 Cuma mesajlarını telefonlarınıza indirebilir, sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür.

CUMA MESAJLARI 8 NİSAN!

“Baslangiclar sonuclarin tecelli yeridir”… Rahmet ile baslayan Ramazan ayinin Kurtulus ile Tecelli bulmasi beklentilerimle…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine avuntu, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

Güzel, kısa ve anlamlı Cuma mesajları | En güzel sözlü Cuma mesajları

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin.

Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Biçimde Geçirmeniz Dileği iLe Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.

Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.

Kısa, uzun ve dokunaklı Cuma mesajları WhatsApp, Facebook ve Twitter'dan paylaşılıyor!

Ramazan Ayının Bereketi Sofralarınıza Huzuru Kalbinize imanı Dualarınıza Yansısın RAMAZAN ayınız kutlu Olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı…

Tüm İslam aleminin dertlerine deva olması ümidiyle Ramazan ayımız mübarek olsun.

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

11 ayın sultanı Ramazan ayının bütün İslam alemi adına huzurlu geçmesini dileriz.

Ramazan ayımız sağlığa, berekete ve güzel günlere vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar.

Gözlerimiz ışık dolu kalbimiz iman dolu avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun…

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar…

Ramazan-ı Şerifin Ülkemize, İslam alemine ve Tüm insanlığa Hayırlar getirmesini, Cenab-ı Hakk’dan niyaz ederim…

Kısa, uzun ve dokunaklı Cuma mesajları WhatsApp, Facebook ve Twitter'dan paylaşılıyor!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

En güzel dualar cuma günü edilen ve kabul eserinin görüldüğü dualardır. Allah’ım bizleri güzel dualarda buluştursun cuma gününün güzelliklerini üzerimize serpsin.

Cuma mesajları 2022! Kısa, anlamlı ve bol dualı 4 Şubat Cuma mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

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