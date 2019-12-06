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Duayen foto muhabiri İstemi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

Meslekte 56. yılını dolduran Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "Harran'da yaşam" ve "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Meslekte 56. yılını dolduran Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstemi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafından yana kullanan İstemi, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

İstemi, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Mesleğe yeni başlayan foto muhabirlerine tavsiyelerde bulunan İstemi, "Fotoğrafı içinde hissetmesi, fotoğrafa tutkuyla bağlı olması lazım. Fotoğrafı içinde hissedenler meslekte yükseliyor, yoksa bu iş dışarıdan yüklemeyle olmuyor." dedi.

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Anadolu Ajansı Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi Yılın Fotoğrafları

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