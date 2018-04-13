Dudağınızdaki uçuk nasıl geçer! İşte en doğal yöntemler...

Uçuk, deride oluşan virütik bir enfeksiyondur. Ancak görüntü itibariyle, özellikle ağız çevresi ve dudaklarda görülen uçuk, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde kendini belli eder. Psikolojik durumlar, depresyon, stres, korku, kabus görme gibi zamanlarda sık karşılaşılan uçuk virüsü vücuda girdikten sonra iltihap oluşturur ve çoğunlukla da yerleşir.

Kişilere rahatsızlık veren ve ağrılı bir şekilde seyreden uçuk, bağışıklık sistemi zayıfladığında veya yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlardan etkilenerek aktif hale gelebilir.

Uçuk nasıl geçer?

İnsanların yüzde 80’inin hayatı boyunca bir kez bile olsa yaşadığı bu rahatsızlıkla mücadele için doğal yöntemler vardır.

Bazı besinlerin içinde lisin denilen ve uçukla savaşmaya yardımcı olan bir amino asit bulunur. Süt, balık, et, baklagiller gibi besinler lisin içerir.

Bir diğer yandan, arginin denilen bir amino asit içeren besinler herpes virüsü için elverişlidir. Arginin çikolata, yer fıstığı, kuru meyveler ve bademde bulunur.

Siyah Çay

Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve bir kaç dakika boyunca yumuşak hareketlerle ovalayın. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.