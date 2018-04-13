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Dudağınızdaki uçuk nasıl geçer! İşte en doğal yöntemler...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 13.04.2018 01:19 | Son Güncelleme

Dudakta çıkan uçuk ve sivilceler pek çok kişinin sık yaşadığı can sıkıcı bir durumdur. Ancak üzülmeyin, evde yapacağınız kolay yollarla bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Dudağınızdaki uçuk nasıl geçer! İşte en doğal yöntemler...

Uçuk, deride oluşan virütik bir enfeksiyondur. Ancak görüntü itibariyle, özellikle ağız çevresi ve dudaklarda görülen uçuk, içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde kendini belli eder. Psikolojik durumlar, depresyon, stres, korku, kabus görme gibi zamanlarda sık karşılaşılan uçuk virüsü vücuda girdikten sonra iltihap oluşturur ve çoğunlukla da yerleşir.

Kişilere rahatsızlık veren ve ağrılı bir şekilde seyreden uçuk, bağışıklık sistemi zayıfladığında veya yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlardan etkilenerek aktif hale gelebilir.

Uçuk nasıl geçer?

İnsanların yüzde 80’inin hayatı boyunca bir kez bile olsa yaşadığı bu rahatsızlıkla mücadele için doğal yöntemler vardır.

Bazı besinlerin içinde lisin denilen ve uçukla savaşmaya yardımcı olan bir amino asit bulunur. Süt, balık, et, baklagiller gibi besinler lisin içerir.

Bir diğer yandan, arginin denilen bir amino asit içeren besinler herpes virüsü için elverişlidir. Arginin çikolata, yer fıstığı, kuru meyveler ve bademde bulunur.

Siyah Çay

Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve bir kaç dakika boyunca yumuşak hareketlerle ovalayın. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Sarımsak

Sarımsağın çok sayıda virüsle savaşmasına yardımcı olan mikrop öldürücü özelliği vardır. Bir diş sarımsağı yarıya kesin ve doğrudan uçuğun üzerine yerleştirin.

Süt

Süt lisin denilen ve uçuğun iyileşmesini hızlandıran bir amino asit içerir. Uçuk ilk çıkmaya başladığında, bir parça pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine sürün.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı kızarıklıkları, gözenekleri tıkayan bakterileri ve iltihabın azaltılmasını sağlamaktadır. Dudaktaki sivilcelerde, bir damla çay ağacı yağı doğrudan sivilcelerin üzerine günde 2 kez uygulanır.

Domates ve Aloe Vera

Günlük temizlik için bir kaç damla domates suyunun ardından aloe vera uygulayın. Aloe, cildimiz için yararlı olan pek çok bileşen içerir ve uçukların hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

Misket Limonu

Misket limonu, uçukla savaşmaya yardımcı olacak antibakteriel ve antiviral özellikler taşır. Bu özelliklerden yararlanmak için tek yapmanız gereken günde üç kez, doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlatmanız.

Bal ve Sirke

Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı olacak antiviral özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir parça pamuk yardımıyla doğrudan uçuğun üzerine uygulayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, dudaklarınızdaki sivilceleriniz için doğal bir çözümdür. Elma sirkesi, ayrıca antibakteriyel özelliği olan asetik asidi oranı yüksek olan bir besindir.

Asetik asit, bakterilerden kaynaklanan iltihabı gidermekte yardım etmektedir. Ciltteki pH seviyesini düşürmekte ve bakterileri öldürmektedir.

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dudak bakımı uçuk tedavisi

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