Dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması nedir?

Dudak damak yarığı ameliyatında ise operasyonun farklı bir bölgeden gerçekleştirilmesi ya da gizlenmesi mümkün olmadığı için ameliyat sonrası iz kalma ihtimali diğer operasyonlardan daha fazladır.

Günümüzde ameliyatlardan sonra iz kalması durumu ile geçmişe kıyasla çok daha az karşılaşıyoruz. Gelişen cerrahi teknikler ve estetik dikiş yöntemleri sayesinde ameliyat sonrası iz oluşma ihtimali en aza iniyor.

Ancak bazı durumlarda operasyon sonrasında bölgede iz kalması söz konusu olabilir. Dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması da iyileşme süreci sonunda kalan yara izi orta ve uzun vadede çocuğun psikolojik açıdan zarar görmesine neden olabilecek düzeyde ise bu izlerin azaltılması için yapılır.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Uzman bir cerrah tarafından dikkatle planlanan ve gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında dikkat çekici izler kalmasa da bu operasyon küçük çocuklara uygulandığı için operasyon sonrası dönemde yaşanan aksaklıklara bağlı olarak da iz kalma ihtimali artıyor.

Lazer ile doku tedavisi ise tamamen ağrısız ve acısız bir yöntem olduğu için operasyon sonrasında kalan izlerin ortadan kaldırılmasın da ya da izin boyutlarının küçültülmesinde sıkça tercih ediliyor.

Lazer uygulamasının temelinde skar dokunun çevresindeki sağlıklı dokunun uyarılması ve bölgenin kendisini tedavi etmesi amaçlanır. Uygulama skar dokunun büyüklüğüne ve derinliğine göre farklı seans sayılarında planlanabilir.

Bu uygulamanın en güzel yanı ise çocukların tedavi sonrasında herhangi bir şekilde dinlenmeye ihtiyaç duymamaları ve hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmelidir.

LAZER UYGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Eğer dudak damak yarığı ameliyatı sonrası yara izi meydana geldiyse bu izin tedavi edilmesi çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır.