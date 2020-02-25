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Dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması nedir?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dudak damak yarığı ameliyatı eğer uzman kişiler tarafından, özenle gerçekleştirilirse herhangi bir komplikasyon ortaya çıkmadığında ya da operasyon sonrası dönemde aile gerekli talimatları yerine getirdiğinde herhangi bir iz kalmadan iyileşme süreci tamamlanır.

Dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Ancak bazı durumlarda operasyon sonrasında bölgede iz kalması söz konusu olabilir. Dudak damak yarığı ameliyatı sonrası lazer uygulaması da iyileşme süreci sonunda kalan yara izi orta ve uzun vadede çocuğun psikolojik açıdan zarar görmesine neden olabilecek düzeyde ise bu izlerin azaltılması için yapılır.

LAZER UYGULAMASI İLE İZ TEDAVİSİ

Günümüzde ameliyatlardan sonra iz kalması durumu ile geçmişe kıyasla çok daha az karşılaşıyoruz. Gelişen cerrahi teknikler ve estetik dikiş yöntemleri sayesinde ameliyat sonrası iz oluşma ihtimali en aza iniyor.

Özellikle cerrahların iz kalma ihtimali durumlarda operasyonu gözle görülmeyecek noktalardan yapmayı tercih etmeleri ile kozmetik açıdan sorun oluşturabilecek ameliyat izlerine rastlamak neredeyse mümkün.

Dudak damak yarığı ameliyatında ise operasyonun farklı bir bölgeden gerçekleştirilmesi ya da gizlenmesi mümkün olmadığı için ameliyat sonrası iz kalma ihtimali diğer operasyonlardan daha fazladır.

Uzman bir cerrah tarafından dikkatle planlanan ve gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında dikkat çekici izler kalmasa da bu operasyon küçük çocuklara uygulandığı için operasyon sonrası dönemde yaşanan aksaklıklara bağlı olarak da iz kalma ihtimali artıyor.

Lazer ile doku tedavisi ise tamamen ağrısız ve acısız bir yöntem olduğu için operasyon sonrasında kalan izlerin ortadan kaldırılmasın da ya da izin boyutlarının küçültülmesinde sıkça tercih ediliyor.

Lazer uygulamasının temelinde skar dokunun çevresindeki sağlıklı dokunun uyarılması ve bölgenin kendisini tedavi etmesi amaçlanır. Uygulama skar dokunun büyüklüğüne ve derinliğine göre farklı seans sayılarında planlanabilir.

Bu uygulamanın en güzel yanı ise çocukların tedavi sonrasında herhangi bir şekilde dinlenmeye ihtiyaç duymamaları ve hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmelidir.

LAZER UYGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Eğer dudak damak yarığı ameliyatı sonrası yara izi meydana geldiyse bu izin tedavi edilmesi çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır.

Çocukların sosyal çevrelerinde maruz kaldıkları zorbalığın önüne geçmek, bu tür bir ameliyatın izlerini ortadan kaldırmak gelişimleri açısından önemli. Lazer uygulaması ağrısız, acısız ve konforlu bir teknik olduğu için dudak damak yarığı ameliyatı sonrasında aileler tarafından mutlaka gözden geçirilmeli ve ihtiyaç halinde tercih edilmeli.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
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Instagram: @dudak.damak.yariklari
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