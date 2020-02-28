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Dudak-damak yarığı olan bebeklerde emzirme nasıl yapılır?

hakan.agir hakan.agir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dudak-damak yarıklı bebekler eğer doğum öncesinde yapılan kontrollerde fark edemediyse ilk etapta ebeveynlerin ufak çaplı bir şok yaşanmasına neden olabilir.

Dudak-damak yarığı olan bebeklerde emzirme nasıl yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Dudak-damak yarığı olan bebeklerde emzirme nasıl yapılır?" sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için yanıtladı.

Doğumsal anomali olarak adlandırılan bu durum doğum öncesinde fark edilirse hem ebeveynler hem de doğum ekibi duruma daha hazırlıklı olacaktır.

Her iki ihtimalde de dudak-damak yarıklı bebeklerin ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için öncelikle sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekir. Peki bu soruna sahip olan bebekleri nasıl emzirmek gerekir, süreçte doğru bir şekilde davranmak için neler yapılması önemlidir?

EMZİRME HER ZAMAN İLK SEÇENEK

Anne ile bebek arasında kurulan o eşsiz bağın tamamlanması için emzirme oldukça önemlidir. Emzirme esnasında bebek ile anne teninin temas etmesi, bebeğin annenin vücut ısısını ve kalp atışını hissetmesi bağ kurmak açısından önemli.

Dudak-damak yarıklı bebeklerde emzirme ile beslenebilirler. Bu bebeklerde beslenme esnasında tıkanma, boğulma ve yutamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir sorun yaşanmaması için bebeğin biraz daha dik durumdayken emzirilmesi tavsiye edilir.

Ailenin özellikle de annenin emzirme için teşvik edilmesi çok önemlidir. Anne bebekteki durum karşısında paniğe kapılabilir ya da bebeğe zarar verme endişesi ile emzirmek istemeyebilir. Ancak bebekler için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğu unutulmamalı ve anne emzirme konusunda bilinçlendirilmeli.

Dudak-damak yarıklı bebeklerde emzirme esnasında meydana gelebilecek tıkanma ya da yutamama gibi sorunlara karşı önlem almak için doktorun da uygun gördüğü durumlarda anne emzirme esnasında bebeğin dudağındaki yarığı hafifçe kapatabilir.

EMZİRME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dudak-damak yarıklı bebeklerde emme yorucu bir eylem olabilir. Bu nedenle emzirme sürecini zamana yaymak ve bebeğin dinlenmesi için zaman tanımak önemli. Eğer bu şekilde bebeğe dinlenme zamanı tanınırsa emzirme süreci daha sağlıklı olacaktır.

Emzirme sonrasında yarık olan bölgenin temizlenmesi için bebeğe bir kaşık yardımı ile su içirilmesi ya da bölgenin ıslak ve steril bir bezle temizlenmesi gerekir. Ayrıca dudak-damak yarıklı bebeklerde emme esnasında mideye hava gitme ihtimali daha yüksek olduğu için sık sık gaz çıkarılması da beslenmenin daha konforlu olmasını sağlar.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
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dudak damak yarığı, Dudak-damak yarığında emzirme,

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