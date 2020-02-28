Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Dudak-damak yarığı olan bebeklerde emzirme nasıl yapılır?" sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için yanıtladı.

Doğumsal anomali olarak adlandırılan bu durum doğum öncesinde fark edilirse hem ebeveynler hem de doğum ekibi duruma daha hazırlıklı olacaktır.

Her iki ihtimalde de dudak-damak yarıklı bebeklerin ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için öncelikle sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekir. Peki bu soruna sahip olan bebekleri nasıl emzirmek gerekir, süreçte doğru bir şekilde davranmak için neler yapılması önemlidir?

EMZİRME HER ZAMAN İLK SEÇENEK

Anne ile bebek arasında kurulan o eşsiz bağın tamamlanması için emzirme oldukça önemlidir. Emzirme esnasında bebek ile anne teninin temas etmesi, bebeğin annenin vücut ısısını ve kalp atışını hissetmesi bağ kurmak açısından önemli.

Dudak-damak yarıklı bebeklerde emzirme ile beslenebilirler. Bu bebeklerde beslenme esnasında tıkanma, boğulma ve yutamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir sorun yaşanmaması için bebeğin biraz daha dik durumdayken emzirilmesi tavsiye edilir.