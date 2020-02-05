Dudak damak yarıklarında hangi ameliyatlar ne zaman yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, dudak damak yarıklarında hangi ameliyatların yapıldığı ve operasyonların ne zaman gerçekleştiği hakkında birbirinden sağlıklı bilgilerde bulundu.

Ağız ya da dudak bölgesinde yeteri miktarda doku olmadığında ya da bu dokular olması gerektiği gibi birleşmediğinde ortaya çıkar. Doğum öncesi ultrason taramasında yüzde meydana gelen farklılıklar gözlemlenebilir.

Eğer varsa yarıklıklar yaklaşık olarak hamileliğin 13. haftasında yapılan ultrason testi ile belirlenir. Ancak fetüs gelişmeye devam ettikçe teşhis edilmesi daha kolay hale gelir.

Ancak sadece damak yarıklığının meydana geldiği durumlarda ultrason ile teşhis etmek daha zor hale gelmektedir ve ancak doğumdan sonra yarığın meydana geldiği belirlenebilir.

AMELİYAT DÖNEMLERİ

Dudak damak yarıkları yapılan bir dizi ameliyat ile ortadan kaldırılabilir. Ameliyatlar sona erdiğinde hem görünüş hem de fonksiyonel olarak neredeyse kusursuz bir sonuç elde edilir. Yarık tedavisi her ne kadar yarığın türüne göre ufak tefek değişiklikler olsa da genel olarak bir takvime sahiptir.