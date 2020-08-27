Dudak dolgusu ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Bu 10 maddeye dikkat

Dudak dolgusu son yıllarda en fazla rağbet gören estetik uygulamaların başında geliyor. Birçok kişi dudaklarının boyutlarını genişletmek ya da dolgunluğunu artırmak istiyor. Çünkü ideal boyutlardaki dudaklar, sosyal medya platformlarında özgüveni artırdığı gibi kişiyi de biyolojik yaşından daha genç gösteriyor. Fakat uygulamanın mutlaka uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Oysa toplumumuzda dudak dolgusu hakkında birtakım yanlışlar bulunuyor. Unique Estetik’ten Güzellik Koçu Selenay Acar, dudak dolgusu hakkında doğru bilinen yanlışları sıralıyor. Gerek yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları önlemek, gerekse dudaklara hacim kazandırmak amacıyla yapılan dudak dolguları, son dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Üst ve alt dudakların birleştiği noktalara dermal dolgu enjeksiyonları uygulanarak dudaklara hem hacim kazandırmak hem de kontür oluşturmak hedefleniyor. Dudak dolgusu uygulamasını yaparken yüzdeki burun, dudak ve çene yapısının uyumu olan altın oranı bozmamaksa büyük önem taşıyor. İşlemin uzman bir doktor tarafından yapılması ise en önemli noktaların başında geliyor. Fakat özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve talep ettiği dudak dolgusu hakkında bazı kulaktan dolma yanlış bilgiler mevcut. Peki nedir bu doğru bilinen yanlışlar?

Yanlış 1: “Dudak dolgusu yapay bir görünüm kazandırıyor.” Doğrusu: Dudaklarda sahte görüntü yaratan uygulamalar, yapay dolgular ve dudak implantlarıdır. Dozunda uygulanacak dermal dolgular gayet doğal dudaklar elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca enjeksiyon miktarı kişiye göre ayarlandığında ve işlem deneyimli eller tarafından uygulandığında, profesyonel sonuçlar elde edilecektir. Yanlış 2: “Dudak dolgusunun yan etkileri vardır.” Doğrusu: Dudaklara dermaldolgu uygulandığında kişiye göre kızarıklık, hafif morarma ve şişlik gibi fizyolojik değişiklikler yaşanabilir. Fakat bu değişiklikler uygulamayı takip eden 1-2 gün içerisinde kendiliğinden yok olur ve herhangi bir risk oluşturmaz. Yanlış 3: “Dudak dolgusu uygulaması ağrılı bir işlemdir.” Doğrusu: Günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler sayesinde dolgu enjeksiyonları sırasında herhangi bir ağrı ya da acı yaşanmıyor. Tercih edilen dolgu malzemelerinin lokal anestezi içeriğine sahip olması, işlemlerin daha konforlu uygulanmasına da destek oluyor. Kullanılan son teknoloji ürünler ise işlemin verimini daha da artırıyor.

Yanlış 4: “Dudak dolgusu kalıcıdır, geri dönüşü yoktur.” Doğrusu: Dudak dolgusu sırasında uygulanan dermal malzemeler kalıcı özellik taşımaz. Çünkü dolgu malzemeleri kişinin fiziksel özellikleri, yaşam alışkanlıkları ve dış faktörler gibi sebeplerle vücut tarafından zamanla emilir. Fakat işlem ortalama 8 ile 8 ay arasında kalıcılığını korur. Yanlış 5: “Dudak dolgusu işlemi uzun sürer.” Doğrusu: Dolgu işlemi uzun sürmez, aksine alanında uzman doktorlar tarafından uygulandığında, 10-15 dakika kadar kısa bir sürede tamamlanabilir. İşlem öncesi lokal uyuşturucu etki sağlayan kremler sürülür ve 15 dakika sonra enjeksiyona başlanır. Yanlış 6: “Enjeksiyon sonrası birkaç gün sadece sıvı ile beslenmek gerekir.” Doğrusu: Dudak dolgusu işlemi, sonrasında istirahat gerektirmediği gibi gün arasında dahi yapılabilir ve kişi anında normal yaşamına geri dönebilir. Ayrıca sıvı ve katı her türlü besin tüketilebilir. Yalnızca ilk 1-2 saat kadar sıcak içecek tüketmemek lokal ödem oluşmaması açısından daha sağlıklı olacaktır.