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Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar

Op. Dr. Mirza Fırat Op. Dr. Mirza Fırat
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dudak yapısı insanın yüz ifadesine doğrudan etki ettiği için burun estetiğinden sonra en çok yapılan işlemlerden biri dudak dolgusudur.

Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar

Yüz ifadesinin belirginleşmesi ve karakterize bir görünüm kazanması için tercih edilen dudak dolgusu uygulamalarında önemli noktalara dikkat edilmediği zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılma olasılığı vardır. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktaları bizler için paylaştı.

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YÜZ ŞEKLİNE GÖRE PLANLAMA YAPILMALI

Dudak dolgusu yapılırken mutlaka yüz yapısına göre planlama yapılması gerekir. Eğer yüze uygun bir dudak tasarımı yapılmazsa elde edilen görünüm kişinin mimiklerini ve ifadelerini değiştirip, olumsuz yönde etkileyecektir.

Göz, burun ve çene dudak dolgusu planlamasında mutlaka incelenmeli. Bu organların yüzdeki yerleşimi ve aralarındaki orantı korunacak şekilde dolgu yapılması daha etkili sonuç almayı mümkün kılar.

Yüze göre planlama yapılan durumlarda gerek duyulduğu takdirde burun ve çene ucuna da dolgu ile ufak dokunuşlarda bulunulabilir. Bu sayede daha tamamlanmış ve orantılı bir görünüm elde etmek mümkün olur.

Dudak dolgusu uygulamalarında alt ve üst dudak ayrı ayrı değerlendirilmeli ve iki dudak arasında mümkün olduğunda oranlama yapılmalı. Bu sayede çok daha dikkat çekici ve güzel bir görünüm elde edilebilir.

İki dudak arasında ciddi boyut farklılıkları varsa dudak dolgusunun kademeli olarak yapılması tavsiye edilir. Bu sayede bir anda yüksek hacimli ve dolgun bir görüntü elde etmek yerine zamanla şekillenen dudaklar ortaya çıkarılır.

UÇ NOKTALARDAN KAÇINILMALI

Estetik trendleri sıkça değişse de trendlere uygun bir görünüm yerine yüze, kişiye ve hatta karaktere uygun bir görünüm elde edilmesi operasyonların memnuniyet kat sayısının artmasında etkilidir. Bu nedenle dudak dolgusu uygulamalarında aşırı görünümler tercih edilmemeli.

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Kişinin yüz ifadesini tamamen değiştirecek ve yapay bir görünüme sahip olmasında etkili olacak dudak dolgusu uygulamalarından kaçınılması gerekir. Dolgu uygulamalarının kalıcılığı yaklaşık olarak 8-10 aydır.

Bu nedenle kişinin istekleri ile yüzüne uygun olan şekillendirme için ortak bir noktada anlaşılması ve uygulama yapılması gerekir. Kişi abartılı dolgu isteğinden vazgeçmiyorsa da dolgunun kademeli olarak yapılması ve kişinin yüzüne yakışacak olan ideal dolgu seviyesini görüp ikna olması sağlanmalı.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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