Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar

Yüz ifadesinin belirginleşmesi ve karakterize bir görünüm kazanması için tercih edilen dudak dolgusu uygulamalarında önemli noktalara dikkat edilmediği zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılma olasılığı vardır. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktaları bizler için paylaştı.

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE PLANLAMA YAPILMALI

Dudak dolgusu yapılırken mutlaka yüz yapısına göre planlama yapılması gerekir. Eğer yüze uygun bir dudak tasarımı yapılmazsa elde edilen görünüm kişinin mimiklerini ve ifadelerini değiştirip, olumsuz yönde etkileyecektir.

Göz, burun ve çene dudak dolgusu planlamasında mutlaka incelenmeli. Bu organların yüzdeki yerleşimi ve aralarındaki orantı korunacak şekilde dolgu yapılması daha etkili sonuç almayı mümkün kılar.

Yüze göre planlama yapılan durumlarda gerek duyulduğu takdirde burun ve çene ucuna da dolgu ile ufak dokunuşlarda bulunulabilir. Bu sayede daha tamamlanmış ve orantılı bir görünüm elde etmek mümkün olur.