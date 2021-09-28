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Mükemmel dudakların sırrı çözüldü! Dudak şekline göre ruj seçerken bunlara dikkat edin

28.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rujlar, makyaj yaparken çoğumuzun en önem verdiği ürün. Neredeyse her renk tonunda ve yapıda ruj bulmak çok kolay. Kırmızı, bordo ve pembe gibi sayısız renkten tutun da mat, kremsi ve parlak yapıda birçok ruj seçeneği mevcut ancak dudak şekline göre ruj seçimi yapmak da bir o kadar önemli. Gelin, farklı dudak şekillerine göre ruj seçimini nasıl yapmalıyız, birlikte bakalım.

Mükemmel dudakların sırrı çözüldü! Dudak şekline göre ruj seçerken bunlara dikkat edin

Dudak makyajı da göz ve cilt makyajı kadar önemli çünkü özen gösterilerek yapılmış bir dudak makyajı, sönük olan göz makyajını bile zirveye taşıyabiliyor. Peki dudak şeklinize göre ruj seçimi yapabiliyor musunuz? Eğer dudak şeklinize göre nasıl ruj seçeceğinizi bilmiyorsanız, yazımızda vereceğimiz birkaç ipucu ile siz de mükemmel dudaklara sahip olabilirsiniz!

1. İNCE DUDAKLILARIN KURTARICISI: AÇIK RENKLİ RUJLAR

Koyu renk rujlar dudaklarınızı olduğundan ince gösterebileceği için genel olarak açık renkli rujları tercih edin. Eğer bordo ya da kırmızı gibi renk tonlarındaki rujları da sürmek istiyorsanız, dudak kalemiyle dudaklarınızı dıştan çerçevelemeyi unutmayın. Bu sayede dudaklarınız daha dolgun bir görünüme kavuşur.

2. DOLGUN DUDAKLILARIN KAÇINMASI GEREKEN DUDAK ÜRÜNÜ: PARLATICILAR

Dolgun dudaklara sahip biriyseniz parlatıcı kullanmaktan kaçının. Dudak parlatıcıları, ışığı yansıttığı için dudaklarınızın daha çok ön plana çıkmasını sağlar.

3. İNCE DUDAKLARINIZ VARSA OMBRE DUDAK MAKYAJI TAM SİZE GÖRE

Dudaklarınızın ince görüntüsünden rahatsızsanız ombre dudak makyajı ile dudaklarınızı dolgunlaştırabilirsiniz.

  • Dudaklarınızın dış kısmını dudak renginizden birkaç ton koyu bir dudak kalemiyle çerçeveleyin.

  • Sonra dudaklarınızın orta kısmına açık tonlarda bir ruj uygulayın.

  • İki rengin birbirine karışması için dudak fırçası ya da parmaklarınızı kullanabilirsiniz.

4. PARLAK YAPIDAKİ RUJLAR İNCE DUDAKLARA SAHİP KİŞİLERİN İLK TERCİHİ OLMALI

İnce dudaklarınızı dolgun göstermek için parlak yapıdaki rujları tercih etmelisiniz.

  • Makyaj koleksiyonunuzdaki likit mat rujlarınızı değerlendirmek isterseniz üzerine renksiz bir parlatıcı sürerek kullanabilirsiniz.

  • Parlatıcının dudağınızda daha uzun süre kalmasını istiyorsanız sadece dudak kenarlarınıza ve az miktarda uygulamalısınız.

  • Daha sonra parlatıcıyı dudak fırçasıyla dağıtabilirsiniz.

5. SİMETRİK OLMAYAN DUDAKLARINIZDA MUTLAKA DUDAK KALEMİ KULLANIN

Üst tarafı ince, alt tarafı kalın olan dudaklarınız varsa eşitlemek için dudak kalemi kullanmalısınız.

  • Bunun için üst dudak çizginizin biraz üzerinden dudak kalemiyle geçin.

  • Daha sonra alt ve üst dudağınıza isteğiniz ruju sürün. Eşitlendiğini göreceksiniz.
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