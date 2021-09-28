Mükemmel dudakların sırrı çözüldü! Dudak şekline göre ruj seçerken bunlara dikkat edin

Dudak makyajı da göz ve cilt makyajı kadar önemli çünkü özen gösterilerek yapılmış bir dudak makyajı, sönük olan göz makyajını bile zirveye taşıyabiliyor. Peki dudak şeklinize göre ruj seçimi yapabiliyor musunuz? Eğer dudak şeklinize göre nasıl ruj seçeceğinizi bilmiyorsanız, yazımızda vereceğimiz birkaç ipucu ile siz de mükemmel dudaklara sahip olabilirsiniz!
Koyu renk rujlar dudaklarınızı olduğundan ince gösterebileceği için genel olarak açık renkli rujları tercih edin. Eğer bordo ya da kırmızı gibi renk tonlarındaki rujları da sürmek istiyorsanız, dudak kalemiyle dudaklarınızı dıştan çerçevelemeyi unutmayın. Bu sayede dudaklarınız daha dolgun bir görünüme kavuşur.
Dolgun dudaklara sahip biriyseniz parlatıcı kullanmaktan kaçının. Dudak parlatıcıları, ışığı yansıttığı için dudaklarınızın daha çok ön plana çıkmasını sağlar.
Dudaklarınızın ince görüntüsünden rahatsızsanız ombre dudak makyajı ile dudaklarınızı dolgunlaştırabilirsiniz.
Dudaklarınızın dış kısmını dudak renginizden birkaç ton koyu bir dudak kalemiyle çerçeveleyin.
Sonra dudaklarınızın orta kısmına açık tonlarda bir ruj uygulayın.
İnce dudaklarınızı dolgun göstermek için parlak yapıdaki rujları tercih etmelisiniz.
Makyaj koleksiyonunuzdaki likit mat rujlarınızı değerlendirmek isterseniz üzerine renksiz bir parlatıcı sürerek kullanabilirsiniz.
Parlatıcının dudağınızda daha uzun süre kalmasını istiyorsanız sadece dudak kenarlarınıza ve az miktarda uygulamalısınız.
Üst tarafı ince, alt tarafı kalın olan dudaklarınız varsa eşitlemek için dudak kalemi kullanmalısınız.
Bunun için üst dudak çizginizin biraz üzerinden dudak kalemiyle geçin.
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