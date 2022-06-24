Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Çok sayıda kişi mağdur edildi

Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana ve Osmaniye'de yakalandı.

65 KİŞİ MAĞDUR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun, 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba olduklarını ve Diyarbakır'ı dün terk ettiklerini saptadı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.Y, S.Y. ve E.Y. Osmaniye, M.Y, M.Y. ve E.A. da Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

