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  4. Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Çok sayıda kişi mağdur edildi

Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Çok sayıda kişi mağdur edildi

24.06.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, aynı iş yerinde kuyumculuk yapan ve müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Adana ve Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Şu ana kadar 65 kişi mağdur olduğunu ileri sürerek şikayetçi olurken, miktarın 22 milyon 750 bin 200 lira olduğu ve rakamın artabileceği belirtildi.

Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Çok sayıda kişi mağdur edildi

Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana ve Osmaniye'de yakalandı.

65 KİŞİ MAĞDUR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun, 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba olduklarını ve Diyarbakır'ı dün terk ettiklerini saptadı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.Y, S.Y. ve E.Y. Osmaniye, M.Y, M.Y. ve E.A. da Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Diyarbakır
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