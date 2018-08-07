Dudak, yanak derken kadınların yeni estetik akımı artık el dolguları!

Yanak, dudak, burun derken şimdi de yaşlanmaya önlem için el dolgusu yaptırmak moda oldu.

Ünlü İngiliz kozmetolog Dr. Tijion Esho, ellerine dolgu yaptırmak isteyen birçok müşterisi olduğunu söyleyerek The Sun gazetesine şöyle konuşuyor: ''Bu güne kadar sadece yüz görünümüne odaklanmıştık ama şimdi birçok insan genç görünmek için el ve boyunlarına da müdahalede bulunuyor.

Vücudun en çok zarar gören bölgelerinden biri olan eller, zamanla kollajen, elastin ve deri altı yağlarını kaybediyor. Elin belli yerlerine dolgu maddeleri enjekte ederek kayıp hacmini değiştiriyor, pürüzsüz bir görünüm elde ediyoruz.''

Kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak, etkiler ortalama altı ila dokuz ay arasında sürebiliyor.