KADIN

Dudaklarınız artık daha dolgun, daha çekici! Hem de ameliyatsız

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
ESTETİK HABERLERİ  | 12.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Dudak dolgusunun en çok tercih edilen estetik uygulamalar arasında yer aldığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, önemli açıklamalarda bulundu.

Dudaklarınız artık daha dolgun, daha çekici! Hem de ameliyatsız

Bu uygulamanın çok fazla tercih edilmesindeki en önemli sebep; ameliyatsız estetik uygulamalardan birisi olmasıdır. Yaş ilerledikçe cildin doğal hyalüronik asit içeriği azalır ve cildin su tutma kapasitesi düşer. Masumiyetin, çekiciliğin ve dişiliğin simgesi dudaklar; hyalüronik asit içeriğinin azalmasına paralel olarak incelir, sarkar ya da kırışabilir.

Dudakları doğuştan ince olan ya da yaş ilerlemesine bağlı olarak incelen ve bu incelikten hoşnut olmayan kişilerin dudaklarını dolgunlaştırmak amacıyla dudak dolgusu işlemi yapılabilir. Dolgu işleminde kullanılan hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir madde olması sebebiyle oldukça doğal bir görünüm sağlayan bir dolgu malzemesidir.

Hyaluronik asit son dönemde popüler bir dolgu malzemesi olsa da, kişinin vücudundan alınan yağ dokusu da dolgu işleminde kullanılabilir. İki malzemenin de yan etkisi oldukça düşüktür. Dudak dolgusunun etki süresi yaklaşık sekiz ila on iki ay arasında değişiklik gösterir. Etki süresinden sonra kişinin isteğine ve ihtiyaçlarına göre yenileme yapılmaktadır.

DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Dudak dolgu işlemi, hyalüronik asit ile yapıldığında uygulaması en kısa süren estetik işlemlerden biridir. Yaklaşık olarak beş dakikalık bir uygulama sonucunda kişi yeni görünümüne sahip olur. Eğer yağ enjeksiyonu ile dudak dolgusu işlemi yapılacaksa, işlem steril şartlarda yağın alınması ve uygulanması şeklinde yaklaşık yarım saat içinde yapılır. Her iki uygulamanın da hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Dudak dolgusunun nasıl yapılacağı, miktarı ve uygulama bölgesi doğru seçilmelidir. Standart bir uygulaması olmadığından hem kişilerin isteklerini hem de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Üst ve alt dudak bölgelerine ayrı ayrı uygulanabilen bu dolgu, aynı zamanda dudakta belirgin bir simetri bozukluğu olduğu durumlarda, bu bozukluğu düzeltme amaçlı olarak da tercih edilebilir.

İşlem anestezi sağlamak için kullanılan lokal anestezik etkili kremlerle yapılır. Yağ enjeksiyonu yapılacaksa, lokal anestezik enjeksiyonları kullanılır. Dolgu işleminden önce ve sonra buz uygulaması da şişliklerin oluşmasını önler. Dolgunun yayılması gereken bölgeye masaj yapılması ve homojen bir dağılım elde edilmesi de önemlidir. Tüm bu işlemlerden sonra kişi istediği görünümde ve dolgunlukta dudaklara kavuşur.

DUDAK DOLGUSU SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Dudak dolgusu yaptıran kişiler uygulamadan hemen sonra sosyal hayatlarına devam edebilirler. Oldukça kolay bir uygulama olan dolgu işlemi sonrasında kişinin cilt yapısına göre ufak morluklar meydana gelebilir. Buz uygulaması ve özel bazı kremler uygulanması ile birlikte bu morluklar birkaç gün içerisinde kaybolur.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.drsukruyazar.com
Instagram: /drsukruyazar
Facebook: /drsukruyazar

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenlerGüzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler
Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet! Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dudak estetiği estetik

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

Sağlıklı yaşam için doğru bildiğimiz yanlışlar! 'Bir türlü kilo veremiyorum' diyorsanız belki de nedenleri bunlardır

Sağlıklı yaşam için doğru bildiğimiz yanlışlar! 'Bir türlü kilo veremiyorum' diyorsanız belki de nedenleri bunlardır

Madonna'nın kızı annesini aratmadı! Podyuma bacak kıllarıyla damga vurdu

Madonna'nın kızı annesini aratmadı! Podyuma bacak kıllarıyla damga vurdu

New York Fashion Week’te bir Türk! 3 haftada 6 kilo verdi

New York Fashion Week’te bir Türk! 3 haftada 6 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Dolgun dudaklarınızla cazibenizi pekiştirin!

Dolgun dudaklarınızla cazibenizi pekiştirin!

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!

Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Hollywood Lift ile ifadenizi değiştiren dudak estetiği

Hollywood Lift ile ifadenizi değiştiren dudak estetiği

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Çene dolgusu ile mükemmelliğinizi tamamlayın

Çene dolgusu ile mükemmelliğinizi tamamlayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.