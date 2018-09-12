Dudaklarınız artık daha dolgun, daha çekici! Hem de ameliyatsız

Bu uygulamanın çok fazla tercih edilmesindeki en önemli sebep; ameliyatsız estetik uygulamalardan birisi olmasıdır. Yaş ilerledikçe cildin doğal hyalüronik asit içeriği azalır ve cildin su tutma kapasitesi düşer. Masumiyetin, çekiciliğin ve dişiliğin simgesi dudaklar; hyalüronik asit içeriğinin azalmasına paralel olarak incelir, sarkar ya da kırışabilir.

Dudakları doğuştan ince olan ya da yaş ilerlemesine bağlı olarak incelen ve bu incelikten hoşnut olmayan kişilerin dudaklarını dolgunlaştırmak amacıyla dudak dolgusu işlemi yapılabilir. Dolgu işleminde kullanılan hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir madde olması sebebiyle oldukça doğal bir görünüm sağlayan bir dolgu malzemesidir.

Hyaluronik asit son dönemde popüler bir dolgu malzemesi olsa da, kişinin vücudundan alınan yağ dokusu da dolgu işleminde kullanılabilir. İki malzemenin de yan etkisi oldukça düşüktür. Dudak dolgusunun etki süresi yaklaşık sekiz ila on iki ay arasında değişiklik gösterir. Etki süresinden sonra kişinin isteğine ve ihtiyaçlarına göre yenileme yapılmaktadır.