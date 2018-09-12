Dudaklarınız artık daha dolgun, daha çekici! Hem de ameliyatsız

Bu uygulamanın çok fazla tercih edilmesindeki en önemli sebep; ameliyatsız estetik uygulamalardan birisi olmasıdır. Yaş ilerledikçe cildin doğal hyalüronik asit içeriği azalır ve cildin su tutma kapasitesi düşer. Masumiyetin, çekiciliğin ve dişiliğin simgesi dudaklar; hyalüronik asit içeriğinin azalmasına paralel olarak incelir, sarkar ya da kırışabilir.
Dudakları doğuştan ince olan ya da yaş ilerlemesine bağlı olarak incelen ve bu incelikten hoşnut olmayan kişilerin dudaklarını dolgunlaştırmak amacıyla dudak dolgusu işlemi yapılabilir. Dolgu işleminde kullanılan hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir madde olması sebebiyle oldukça doğal bir görünüm sağlayan bir dolgu malzemesidir.
Hyaluronik asit son dönemde popüler bir dolgu malzemesi olsa da, kişinin vücudundan alınan yağ dokusu da dolgu işleminde kullanılabilir. İki malzemenin de yan etkisi oldukça düşüktür. Dudak dolgusunun etki süresi yaklaşık sekiz ila on iki ay arasında değişiklik gösterir. Etki süresinden sonra kişinin isteğine ve ihtiyaçlarına göre yenileme yapılmaktadır.
DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?
Dudak dolgu işlemi, hyalüronik asit ile yapıldığında uygulaması en kısa süren estetik işlemlerden biridir. Yaklaşık olarak beş dakikalık bir uygulama sonucunda kişi yeni görünümüne sahip olur. Eğer yağ enjeksiyonu ile dudak dolgusu işlemi yapılacaksa, işlem steril şartlarda yağın alınması ve uygulanması şeklinde yaklaşık yarım saat içinde yapılır. Her iki uygulamanın da hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Dudak dolgusunun nasıl yapılacağı, miktarı ve uygulama bölgesi doğru seçilmelidir. Standart bir uygulaması olmadığından hem kişilerin isteklerini hem de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Üst ve alt dudak bölgelerine ayrı ayrı uygulanabilen bu dolgu, aynı zamanda dudakta belirgin bir simetri bozukluğu olduğu durumlarda, bu bozukluğu düzeltme amaçlı olarak da tercih edilebilir.
İşlem anestezi sağlamak için kullanılan lokal anestezik etkili kremlerle yapılır. Yağ enjeksiyonu yapılacaksa, lokal anestezik enjeksiyonları kullanılır. Dolgu işleminden önce ve sonra buz uygulaması da şişliklerin oluşmasını önler. Dolgunun yayılması gereken bölgeye masaj yapılması ve homojen bir dağılım elde edilmesi de önemlidir. Tüm bu işlemlerden sonra kişi istediği görünümde ve dolgunlukta dudaklara kavuşur.
DUDAK DOLGUSU SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ
Dudak dolgusu yaptıran kişiler uygulamadan hemen sonra sosyal hayatlarına devam edebilirler. Oldukça kolay bir uygulama olan dolgu işlemi sonrasında kişinin cilt yapısına göre ufak morluklar meydana gelebilir. Buz uygulaması ve özel bazı kremler uygulanması ile birlikte bu morluklar birkaç gün içerisinde kaybolur.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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