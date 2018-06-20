Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Dudaklarınızın köşelerini koyulaştırın
Yoğun renklerdeki rujlarla en iyi şekilde çalışan akşam makyajı için basit ama etkili bir numara.
Bir ruj, dudak parlatıcısı ve kapatıcıyı aynı anda kullanın
Ruj, dudak parlatıcısı ve kapatıcı kombinasyonu mükemmel bir sonuç verir.
Shea ve tarçın yağları karışımını kullanın
Tarçın yağı kan dolaşımını iyileştirir, dudakları daha parlak hale getirir. Genellikle saf formda değil, shea yağı ile birlikte kullanılır. Bu karışımı maske, dudak parlatıcısı veya mat ruj için taban olarak kullanabilirsiniz.
Dudak formunu düzeltmek için dudak kalemi kullanın
Her türlü dudak dolgun görünebilir. Denemekten korkmayın. Dudaklarınızı daha dolgun hale getirmek için beyaz kalem kullanın.
Dudak renginiz sağlığınız hakkında ne diyor?
Dudaklarımızı rujla istediğimiz herhangi bir şeye dönüştürebiliriz, ama doğal dudak rengimiz ne olacak? Görünüşe göre sağlık durumumuzun bir göstergesi olabilir.
Soluk dudaklar. Dudaklarınız soluk ve küllü gri ise, muhtemelen anemiksiniz, bu da kanınızın daha fazla kırmızı hücrelere ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Demir açısından zengin yiyecekler yemelisiniz: brokoli, kırmızı et ve kırmızı hurma.
Kırmızı dudaklar. Buna ağız kokusu ve sürekli atıştırma isteği eşlik ediyorsa bu karaciğerinizin ve dalağınızın aşırı çalıştığını gösteren bir işaret olabilir. Bu durumda Krizantem (Kasımpatı), acı kavun ve kereviz gibi sebzeler ve bal tüketmek iyi olabilir. Stresten uzak durmak ve saat 23:00'ten önce yatmak önemlidir.
Mor dudaklar, kalbin ve / veya solunum problemlerinin kesin bir belirtisidir. Yapabileceğiniz en iyi şey bir doktora danışmak.
Koyu kırmızı dudaklar sindirim sisteminizdeki bir şeyin yanlış olduğunu gösterir. İşlenmiş gıdalardan uzak durmaya toksinlerden arınmak için limonlu su içebilirsiniz.
Pembe dudaklar, çok sağlıklı olduğunuz anlamına gelir. Tebrikler!
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