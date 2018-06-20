Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Dudaklarınızın köşelerini koyulaştırın

Yoğun renklerdeki rujlarla en iyi şekilde çalışan akşam makyajı için basit ama etkili bir numara.

Bir ruj, dudak parlatıcısı ve kapatıcıyı aynı anda kullanın

Ruj, dudak parlatıcısı ve kapatıcı kombinasyonu mükemmel bir sonuç verir.

Shea ve tarçın yağları karışımını kullanın

Tarçın yağı kan dolaşımını iyileştirir, dudakları daha parlak hale getirir. Genellikle saf formda değil, shea yağı ile birlikte kullanılır. Bu karışımı maske, dudak parlatıcısı veya mat ruj için taban olarak kullanabilirsiniz.

Dudak formunu düzeltmek için dudak kalemi kullanın

Her türlü dudak dolgun görünebilir. Denemekten korkmayın. Dudaklarınızı daha dolgun hale getirmek için beyaz kalem kullanın.

Dudak renginiz sağlığınız hakkında ne diyor?

Dudaklarımızı rujla istediğimiz herhangi bir şeye dönüştürebiliriz, ama doğal dudak rengimiz ne olacak? Görünüşe göre sağlık durumumuzun bir göstergesi olabilir.

Soluk dudaklar. Dudaklarınız soluk ve küllü gri ise, muhtemelen anemiksiniz, bu da kanınızın daha fazla kırmızı hücrelere ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Demir açısından zengin yiyecekler yemelisiniz: brokoli, kırmızı et ve kırmızı hurma.