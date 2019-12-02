Düğün fotoğrafçılarının deneyimlerine göre boşanmanın işaretleri

Düğün anında çiftlerin davranışının ve diğer bazı olayların gelecekte ailelerinin kaderini nasıl etkilediğine dair pek çok farklı hikaye var. Çiftleri saatlerce izleyen düğün fotoğrafçıları da ilişkiler hakkında az çok bilgiye sahipler. Tabii ki, ilişkiler söz konusu olduğunda her zaman uzman değiller. Ancak, onların deneyimleri gerçeklere dayanıyor ve gerçekten yararlı olabilirler.

Düğün fotoğrafçılarının yaptıkları en yaygın gözlemleri topladık ve bunları psikologların görüşleri ile karşılaştırdık.

FOTOĞRAF SIRASINDA İSTEKSİZLİK

Fotoğrafçılar düğünden önce birçok çiftle deneme çekimi gerçekleştiriyor. Bu, çiftin hangi açılardan en iyi göründüğünü ve fotoğraflarından tam olarak ne istediklerini anlamak için gereklidir. Bazen, çiftlerden biri kameranın önünde utangaç hissedebilir. Bu tamamen normal. Bu gibi toplantılar, bu anları netleştirmek için gereklidir. Ancak çiftlerden birinin eşiyle uzlaşmaya gitmediği, sinirli davrandığı hatta fotoğraf çekiminde yer almadığı birçok durum var. Fotoğrafçılar bu evliliklerin sadece birkaç ay sürdüğünü söylüyor. Psikologlar, uzlaşma yapma yeteneğinin uzun vadeli bir ilişkinin temeli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle sorunları görüşme ve bir denge bulma becerisi boşanmayı önleyebilir.