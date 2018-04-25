Düğün fotoğraflarına sadece biraz renk katmak istemişlerdi ama...

Hayatlarının en mutlu günlerinde düğün fotoğrafı çektirmek için fotoğrafçı Renee Mulcahey ile anlaşan çift, internette bu kadar popüler olacağını tahmin etmiyordu.

Fotoğrafa biraz heyecan katmak biraz da sıradışı olmak isteyen çift, fotoğraflarının arka planında biraz tozlu bir görünüm istedi. Golf arabasıyla tozlu bir görünüm oluşturan çiftin en yakın arkaşları Mat Farmer, hızını alamayınca yere devrildi.

O anları saniye saniye ölümsüzleştiren fotoğrafçı Mulcahey, çiftin fotoğraflarını internete koyunca binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Fotoğraflara gelen komik yorumlara cevap veren çift, ''Sadece tozlu bir görünüm istemiştik. Her şey bir anda gelişti. İnsanlar fotoğraflar sayesinde oldukça eğlendi. Ve bu kadar paylaşım alacağını, dünyaya bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. Biz de bu anıyı duvara çerçeveletmeye karar verdik'' diye konuşuyorlar.