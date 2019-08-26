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Düğün gününde tırnaklarını temizlemeyen damat şaşkına çevirdi! 'Düğünden önce duş almamış bile olabilir'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
EVLİLİK HABERLERİ  | 26.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Pedikür, manikür, saç, makyaj hatta diş beyazlatma... Birçok kadının düğün günleri için harcadıkları zamanı ve parayı az çok tahmin edebiliyoruz. Peki bu büyük güne damatlar yeteri kadar özen gösteriyor mu? Kuşkusuz gösteriyorlardır ancak şimdi göreceğiniz fotoğraf, 'bu kadar da olmaz' dedirtebilir.

Düğün gününde tırnaklarını temizlemeyen damat şaşkına çevirdi! 'Düğünden önce duş almamış bile olabilir'

Düğün gününüz, kuşkusuz en iyi görünmek istediğiniz yerdir; özellikle de gelin veya damatsanız. Damat, bu büyük güne gelin kadar çaba göstermeyebilir ama temiz olması gerekliliktir.

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Ancak bu damada göre temizlik pek önemli değil gibi görünüyor. Düğün fotoğraflarının paylaşıldığı bir Facebook hesabında paylaşılan fotoğraf karesinde dikkati damadın kirli tırnakları çekti. Gelinin özenli manikürü karşısında damadın tırnaklarının bu kadar bakımsız olması kullanıcıların sert yorumlar yapmasına neden oldu.

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İşte gelen yorumlardan birkaçı: 'Gelin için üzülüyorum. Tırnakları temizlemek bu kadar zor olmamalı.'
'Düğünden önce duş almamış bile olabilir.'
'Bu bizim düğün fotoğraflarımızdan biri olsaydı, evliliği hemen iptal ederdim.'
'Bu bir cenaze mi, mezar mı kazdı?'
'Tırnakları o kadar kötü görünüyorsa, geri kalanı neye benziyor?'
'Hayatını birlikte geçirmek için söz verdiği kişi için zahmete bile girmeyen bu adamla yapamam.'

Bu kadar sert eleştiri alan damada gelen olumlu tek bir yorum ise şöyleydi: 'Çok acımasızsınız. Heyecandan veya telaştan tırnaklarını temizlemeyi unutmuş olamaz mı?'


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