Düğün konvoylarından para almak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da çocuklar gelin ve sünnet konvoylarında otomobillerin önünü kesip, para alabilmek için camlara asılıyor, tehlikeli hareketler yapıyor.
Elazığ'da yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocuklar, kent merkezinde trafik akışının yoğun olduğu noktalarda, düğün konvoylarını durdurup para almak için yola yatıyor ya da araçların camlarına tutunuyor. Araçların peşinden koşan ve kazaya davetiye çıkaran çocuklar, tehlikeye aldırış etmezken, sürücüler de zor anlar yaşıyor.
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