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  4. Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! Bir yanda düğün, diğer yanda asker uğurlaması...

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! Bir yanda düğün, diğer yanda asker uğurlaması...

03.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta düğün konvoyunda feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! Bir yanda düğün, diğer yanda asker uğurlaması...

Feci kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E.Ç. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. S.Ç. idaresindeki otomobildekilerin çocuklarını askeri birliğine teslim edip döndüğü öğrenildi.

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10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 10 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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