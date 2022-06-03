Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! Bir yanda düğün, diğer yanda asker uğurlaması...

Feci kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E.Ç. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. S.Ç. idaresindeki otomobildekilerin çocuklarını askeri birliğine teslim edip döndüğü öğrenildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 10 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. (İHA/AA)



