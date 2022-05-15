HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğün konvoyunun önünü kesti ve... Trafikte korku dolu anlar kamerada

Düğün konvoyunun önünü kesti ve... Trafikte korku dolu anlar kamerada

15.05.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da düğün konvoyunun önünde trafiktekilere korku dolu anlar yaşatan bir olay meydana geldi. Trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü kesen trafik magandası drift yaptı. Trafik magandasının trafikteki tehlikeli hareketleri bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul trafiğinde bir düğün konvoyunun hemen önünde yaşandı. Kartal Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

DRIFT YAPMAYA BAŞLADI

Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

1d8c7e06-dc25-498a-949e-84394fbbde83

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor. (İHA)

e677c5a8-9824-41e1-a442-fe84b7a6567c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cami bahçesinde cinayet! Poğaça yerken kurşun yağdırdıCami bahçesinde cinayet! Poğaça yerken kurşun yağdırdı
Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleştiKâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti
Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybettiSokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

İsveç'ten flaş açıklama! 'Türkiye ile anlaşamadık'

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

İlginizi Çekebilir

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.