Düğün konvoyunun önünü kesti ve... Trafikte korku dolu anlar kamerada

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul trafiğinde bir düğün konvoyunun hemen önünde yaşandı. Kartal Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

DRIFT YAPMAYA BAŞLADI

Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor. (İHA)



