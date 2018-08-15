Düğün magandasının vurduğu Furkan yaşama tutunamadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde düğünde damadın babası Mustafa E.'nin ateş ettiği tabancasından çıkan merminin isabet etmesi sonucu başında yaralanan Furkan Toprak (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat- Ayşegül E.'nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toprak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan Toprak, yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.'nin babası Mustafa E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
YOĞUN BAKIMDA KALBİ DURDU
Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Furkan Toprak, 5 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Saat 19.45'te yoğun bakım ünitesinde kalbi duran Furkan Toprak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Furkan Toprak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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