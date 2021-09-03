HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğün salonunda kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Düğün salonunda kavga! Ortalık savaş alanına döndü

03.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, düğün salonunda akrabalar arasında çıkan kavga sokağa taştı. Silahların patladığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğün salonunda kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün yapılan salonda akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Salon içinde başlayan kavga diğer akrabaların da katılmasıyla sokağa taştı.

03ab54a83ea6c98484c84120b2164438

Sokak ortasında iki grup birbirine yumruklarla saldırırken, bir kişi tabanca ile ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olaya karışan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

7d0094a7162761c98eb750c0921e0d56

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Dehşete düşüren anlar! Dördüncü kattan otomobilin üzerine düştüDehşete düşüren anlar! Dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.