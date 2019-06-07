Düğün sevinci hüzne dönüştü

Cavit AKGÜN/KAVAKLIDERE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, torunun düğününde kalp krizi geçiren Sultan Akçil (63), yaşamını yitirdi. Akçil'in ölümüyle düğün sevinci, yerini üzüntüye bıraktı.

Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Sultan Akçil, nikahları önceden kıyılan torunu Melek Karasulu'ya gelinlik giydirildikten sonra evden ayrılırken, bahçede fenalaşıp yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Akçil, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Akçil'in ölümü üzerine torunu gelin Melek Karasulu ile yakınlarının kararıyla eğlence iptal edildi.

Sultan Akçil'in cenazesi aynı gün ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Çamlıbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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