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  4. Düğün sonrası birbirlerine girdiler! Polis ekipleri ateş açarak durdurabildi

Düğün sonrası birbirlerine girdiler! Polis ekipleri ateş açarak durdurabildi

21.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de iki grup arasında kavga çıktı. Düğün sonrası yaşanan kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Müdahale ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düğün sonrası birbirlerine girdiler! Polis ekipleri ateş açarak durdurabildi

Olay, cuma akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,düğün sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü.

AYIRMAYI BAŞARAMAYINCA HAVA ATEŞ AÇTILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Gruptakilerin zorluk çıkarması üzerine polis birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Kavgada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Ataşehir
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