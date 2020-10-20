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Düğün yalnızca 1 saat sürdü ama... Gelin ve damada 1 milyon liralık takı takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Muş'ta düzenlenen 1 saatlik düğünde gelin ve damada 1 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. Davetlilerin 40 dakika boyunca takı taktığı düğünde takılan altınlar 1,5 kiloyu, para ise 300 bin lirayı buldu.

Düğün yalnızca 1 saat sürdü ama... Gelin ve damada 1 milyon liralık takı takıldı

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden ve Muş Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL civarında para takıldı. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Törende pasta da kesildi.

Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk. İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.

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DHA


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