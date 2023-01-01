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Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu... Haber için olay yerine giden muhabir yıkıldı

01.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Şanlıurfa’da meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada düğüne giden çift ile 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Kazayı duyup haber yapmak için olay yerine giden İHA muhabiri, ölenlerin amcasının oğlu ve ailesi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu... Haber için olay yerine giden muhabir yıkıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yukarı İncirli Mahallesi girişinde yaşandı. Halfeti ilçesinden Birecik’teki bir akrabalarının düğününe giden Başak Mine Bozkurt’un kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Başak Mine Bozkurt ve eşi Eyüp Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan çiftin 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken, araçta sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

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OLAY YERİNE GİDEN MUHABİR KAZADA ÖLENLERİN YAKINI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Bozkurt’un amcasının oğlu ve ailesi olduğu öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine giden Bozkurt, ölenlerin yakınları olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Ayrıca kazada ölen Başak Mine Bozkurt'un hamile olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza

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