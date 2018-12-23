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Düğünde 10 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Yaralılar, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı.

Viranşehir ilçesinin Balkatan Mahallesi'nde dün yapılan düğünde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişinin hafif yaralanmasına sebep olan İ.M, jandarma ekipleri tarafından ilçe kırsalındaki bir evde yakalandı.

İfadesinde, olaydan pişmanlık duyduğunu belirten şahsın sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayda hafif yaralanan ve kentteki farklı hastanelere kaldırılan 10 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünkü düğünde bir şahsın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralanmıştı.

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