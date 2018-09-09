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Düğünde havaya açılan ateş gelin ve davetlileri yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 02:00 | Son Güncelleme

Kırşehir'de düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu gelinin de aralarında olduğu biri ağır üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar ilçe merkezinde bir düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Kurşunlar gelin Yasemin K. (18), Semra U. (45) ve Akın A'ya (31) isabet etti.

Ağır yaralanan Semra U. ve diğer yaralılar düğün alanına gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Semra U, yoğun bakıma alınırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla M.T'yi gözaltına aldı.

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