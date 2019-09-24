HABER

Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Hamza Öztürk (27), arkadaşının düğününde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Hamza Öztürk (27), arkadaşının düğününde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ankara'da yaşayan ve berberlik yapan Hamza Öztürk, arkadaşı Ramazan Öztürk'ün düğününe katılmak için memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyüne geldi. Dün akşam düğüne katılan Öztürk, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, merminin omurilik bölgesine yakın olması nedeniyle ilk tedavisinin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulan jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için soruşturma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Türk Yıldızları, Adana semalarında uçacakTürk Yıldızları, Adana semalarında uçacak
Çorlu polisi eroin ele geçirdiÇorlu polisi eroin ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.