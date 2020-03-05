Düğünde smokinli lama sürprizi

Bazı çiftler ya da davetliler düğünlerde davetlileri eğlendirmek ve düğünü unutulmaz hale getirmek için sürprizler yapmayı seviyor. Ama smokinle lama getirmek, daha önce bir düğünde hiç yapılmamıştı.

Bazıları için yavan bir şaka, bazıları için de düğünü mahvetmekten başka bir işe yaramadığı söylenen lama fikrinin yaratıcısı Amerikalı Mendl Weinstock.

SMOKİNLİ LAMA SÜRPRİZİ

Mendl Weinstock, kız kardeşi Riva’nın düğününe yıllar önce söz verdiği gibi bir lama getirdi. Hem de ona smokin giydirerek...

Beş yıl önce konuştuklarında kardeşlerin arasında bir şaka olarak kalan şey, Mendl Weinstock’un kararıyla gerçek oldu. Şaka, Weinstock’a 450 dolara mal oldu.

FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Weinstock’un kız kardeşi ve smokinli lama ile birlikte çekilen fotoğrafı, Reddit adlı sosyal medya kanalında yayımlamasıyla, fotoğraf sadece iki gün içinde 156 bin beğeni, 3,6 bin yorum aldı.

Fotoğrafın viral (sosyal medyada popüler) hale gelmesinin ardından Insider’a röportaj veren Weinstock, “Kız kardeşim henüz hiç kimseryle flört etmezken nasıl bir düğün yapacağından bahsediyordu. Ben de eğer benim düğününe gelmemi istiyorsa yanımda bana bir lamanın eşlik etmesi gerektiğini söyledim. O da ‘Tamam lama da davetli o zaman’ demiş bulundu” diye konuştu.