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Düğünde smokinli lama sürprizi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bir düğünü ilginç ve akılda kalır hale getirmek için bugüne dek pek çok sürpriz yapıldı ama böylesi görülmedi. ABD'li Mendl Weinstock, kız kardeşinin düğününe smokin giydirilmiş bir lama eşliğinde katılarak herkesi şaşırttı. Lamalı düğün fotoğrafı, sosyal medyada viral hale geldi.

Düğünde smokinli lama sürprizi

Bazı çiftler ya da davetliler düğünlerde davetlileri eğlendirmek ve düğünü unutulmaz hale getirmek için sürprizler yapmayı seviyor. Ama smokinle lama getirmek, daha önce bir düğünde hiç yapılmamıştı.

Bazıları için yavan bir şaka, bazıları için de düğünü mahvetmekten başka bir işe yaramadığı söylenen lama fikrinin yaratıcısı Amerikalı Mendl Weinstock.

SMOKİNLİ LAMA SÜRPRİZİ

Mendl Weinstock, kız kardeşi Riva’nın düğününe yıllar önce söz verdiği gibi bir lama getirdi. Hem de ona smokin giydirerek...

Beş yıl önce konuştuklarında kardeşlerin arasında bir şaka olarak kalan şey, Mendl Weinstock’un kararıyla gerçek oldu. Şaka, Weinstock’a 450 dolara mal oldu.

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FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Weinstock’un kız kardeşi ve smokinli lama ile birlikte çekilen fotoğrafı, Reddit adlı sosyal medya kanalında yayımlamasıyla, fotoğraf sadece iki gün içinde 156 bin beğeni, 3,6 bin yorum aldı.

Fotoğrafın viral (sosyal medyada popüler) hale gelmesinin ardından Insider’a röportaj veren Weinstock, “Kız kardeşim henüz hiç kimseryle flört etmezken nasıl bir düğün yapacağından bahsediyordu. Ben de eğer benim düğününe gelmemi istiyorsa yanımda bana bir lamanın eşlik etmesi gerektiğini söyledim. O da ‘Tamam lama da davetli o zaman’ demiş bulundu” diye konuştu.

"GETİRMEZ SANDIM AMA GETİRDİ"

Gelin Riva da aynı röportajda, ağabeyinin bu lama fikrini sürekli gündeme getirdiğini söyleyerek, “Son beş yılda bana haftada iki kez hatırlatıyordu. Bunun gerçekte olmayacağından emin olmaya çalışıyordum. Ama sonuçta lama düğünüme geldi” dedi.

Riva ayrıca, “Ağabeyim aklına bir şey koyarsa yapar. Ona nişanlandığımı söylediğimde bana, ‘Harika, hemen lama çiftliğini arıyorum’ dedi. Muhtelemen bir saat sonra lamanın kiralandığı şeklinde bir mesaj aldım” diye konuştu.

Düğününde lama ile karşılaşan gelinin ilk tepkisi, ağabeyine, “Senden nefret ediyorum” şeklinde oldu. Riva, daha sonra bu ilginç şaka ile eğlendiğini söyledi.

"DÜĞÜNÜM 100 KAT FAZLA AKILDA KALDI"

Mendl Weinstock, sosyal medya kullanıcılarının kendisini, kız kardeşinin düğününü mahvetmekle suçladığını söyleyerek, “Aslında kardeşim harika zaman geçirdi ve bana düğününün normalde beklediğinden 100 kat daha fazla hafızalarda kaldığını söyledi” dedi.

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ABD lama düğün

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