Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Olay, geçen yıl Antalya'da meydana geldi. Caner B., iddiaya göre Finike'de bir düğünde tanıştığı N.S.K.'ya, Antalya'da üvey babasının evinde cinsel istismarda bulundu. Caner B.'nin evlenme vaat ettiği N.S.K. şikayetçi olmadı. Defalarca cinsel istismara uğrayan genç kız, bir süre sonra ayrıldığı Caner B.'nin, amcaoğlu Erdoğan B. ile tanıştı. Erdoğan B. de cinsel istismarda bulunup, genç kızı kovdu. Amca çocuklarının arkadaşı Rıza A. ile de sosyal medya üzerinden tanışan N.S.K., bu kişiyle kendi rızasıyla birlikte oldu. İNTİHARA KALKIŞTI Ancak ilişkiyi uzatmak isteyen Rıza A., kızın istememesi üzerine tehdit etmeye başladı. Rıza A.'nın ilişki sırasında çekilen video ve fotoğrafları yaymakla tehdit ettiği N.S.K., çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. N.S.K'nın hastane polisine ifade vermesinin ardından yaşananlardan haberdar olan baba Ö.K., kızına bunu yapanlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Caner B. ile Erdoğan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EVLENME VAADİYLE KANDIRDI Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Caner B., ilk duruşmada tutuklanmayınca ailenin avukatı Ertan Sirkeci itiraz dilekçesi yazdı. Dilekçede, mağdurun sanığın istismarına uğradığı belirtilerek, N.S.K'nın şikayetini önlemek için sanık tarafından evlenme vaadinde bulunulduğuna dikkat çekildi. Ancak yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.



BABA SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkan Erdoğan B. ise suçlamaları kabul etmedi. Baba Ö.K. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, N.S.K. yaşadığı şokun etkisiyle duruşmada ifade veremedi. Mahkeme heyeti, sanık Erdoğan B.'yi reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan önce 2 yıl hapse, ardından takdir indiriminde bulunarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme heyeti bu cezayı da 5 yıl suç işlememek kaydıyla erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Ertan Sirkeci, verilen kararı hayretle izlediklerini belirterek, “Kanunda her şey net ve açık. Bir kişi cinsel ilişkide eşine karşı bile zorlayıcı olamaz. Nitekim bu kişiler mağdura istismarda bulunduktan sonra yalan ve tehditle olayı örtbas etmek istemişlerdir. Mağdur kızımız intihara teşebbüs etmeseydi belki de bu olay ortaya çıkmayacaktı. Biz sanıkların tutuklu yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Davayı temyiz edeceğiz" dedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da karara itiraz edeceklerini kaydetti.

"O GÜN YAŞADIKLARIMI KİMSEYE ANLATAMADIM"



Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda cumhuriyet savcısına verdiği ifadede yaşadıklarını anlatan N.S.K., “Caner ile geçen yıl 2 Şubat'ta Finike'de bir düğünde tanıştık. Arkadaş olduk. Ayda bir görüşmeye başladık. Haziran ayında Caner beni Antalya'nın Kepez ilçesi, Altınova Mahallesi'ndeki annesi ve üvey babasının yaşadığı eve götürdü. Evde kimse yoktu. Havanın sıcak olduğunu söyleyerek evde kalmamızı istedi. Evin salonunda oturuyorduk ve Caner alkol almaya başladı. Caner'le öpüştük. Sonra benim tişörtümü çıkardı. İstemediğimi söylememe rağmen cinsel istismarda bulundu. Sürekli ağlıyordum. Gitmek istedim ama bana 'Gitmeyeceksin, oturacaksın' dedi. Sonrasında beni bıraktı. Ben o gün yaşadıklarımı kimseye anlatamadım" dedi. Caner B.'nin yaşadıklarını kimseye söylememesi için evlenme vaadinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen N.S.K., konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sonrasında Finike'den her gelişinde Altınova'daki evde buluşmaya devam ettik. Caner'in evlenme vaadi sonrasında 4-5 defa ilişkiye girdim. Sonradan öğrendim ki Caner beni arkadaşlarına anlatıyormuş. Caner'le ayrıldıktan sonra yine bir arkadaşım aracılığıyla Caner'in amcaoğlu Erdoğan ile tanıştım. Erdoğan da beni ailesiyle yaşadığı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evlerine götürdü. Evde ağabeyi ve nişanlısı vardı. Beni kandırarak kendi odasına götürdü. Üzerimi çıkarmaya çalıştı. Bağırdım, kavga ettik. Bana istismarda bulundu. Sonrasında da küfür ederek beni kovdu."