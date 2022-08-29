Düğünden dönerken faciayı yaşadılar! Ağır yaralılar var

Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı. İşte korkutan kazanın ayrıntıları...

YOL KENARINA DEVRİLDİ

Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney'in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALILAR VAR

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüstekilerin, Tekirdağ'da dün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

