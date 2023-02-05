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  4. Düğüne damgasını vuran Erik Dalı performansı! Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu

Düğüne damgasını vuran Erik Dalı performansı! Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu

05.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kavaklıdere'de düzenlenen bir düğündeki renkli görüntüleri gündem oldu. Akşener'in nikah şahidi olduğu törenin ardından Mansur Yavaş'in 'Erik Dalı' performansı kameralara yansıdı. Bu sırada Akşener de masadan alkışlarla eşlik etti.

Siyasetin gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın Ankara'da Kavaklıdere'de düzenlenen düğün töreninde eğlenceye katıldığı anlar gündem yarattı.

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DÜĞÜNE BİRÇOK SİYASİ İSİM KATILDI

Akşener, AA'ya göre; Kavaklıdere'deki bir otelde düzenlenen Mehtap Beker ile Berkay İpek'in düğün törenine katıldı. Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da şahitlik ettiği nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

AA-20230204-30173811-30173806-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_NIKAH_SAHIDI_OLDU

Belediye Başkanı Taşdelen, nikahı kıydıktan sonra "Aile birliğiniz de şu andan itibaren resmen kurulmuş oldu. Mutluluğunuzun bir ömür sürmesini diliyorum. Size ormanlar kadar büyük sevgi, çiçekler kadar güzel çocuklar diliyorum." diye konuştu.

AKŞENER DÜĞÜNDE SEÇİM MESAJI VERDİ

Akşener de yeni çifte mutluluk dileyerek, şunları söyledi:

"Şimdi üç belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Mansur Başkan, Alper Başkan. Bugün burada yüzlerimiz gülerek bu çifti evlendiriyorsak ve '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır' hüküm cümlesini kurabiliyorsak bunu, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Onlar güzel hizmetler yaptıkları için, 13. cumhurbaşkanı inşallah ben kalpten inanıyorum, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi olacak."

Davetlilerle bir süre sohbet eden Akşener, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ERİK DALI PERFORMANSI

Öte yandan düğünlerin vazgeçilmez yöresel oyunlarından olan Erik Dalı türküsünde de Mansur Yavaş'ın oynadığı anlar gündem oldu.

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Yavaş masadan ayrılıp diğer davetlilerle birlikte oynarken Akşener'in de eğlenceye masadan alkışlarla eşlik ettiği görüldü.

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Mansur Yavaş Meral Akşener

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