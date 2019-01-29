Düğünlerde ücretsiz sahne alıyor

Tokat’ta yaşayan 65 yaşındaki Salih Çetin geçimini kent sokaklarında saz çalıp türküler söyleyerek sağlıyor. Davet edildiği düğünlerde ise para almadan sahneye çıkıyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çatalan köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Salih Çetin, 35 yıldır kendisine yoldaş yaptığı sazıyla kent sokaklarında türküler söyleyerek geçimini sağlıyor. Halk tarafından Erbaalı Aşık olarak da bilinen Çetin, zaman zaman düğünlerde de sahne alıyor. Erbaalı Aşık Salih Çetin, sanatını icra ettiği düğünlerden para almıyor.

Ülkenin bir çok yerini sazıyla gezen Çetin hayatının son 5 yılını memleketi Tokat’ta geçirmek için geldiğini söyledi. Çetin, "Türkiye’de gezmediğim il ve ilçe, vilayet kalmamıştır; 35 senemi aldı. En son kendi memleketimdeyim, kendi toprağımdayım. Erbaa’nın Çatalan diye bir köyü var. Oradan göçmeyim. Köyde de oturuyorum, şehirde de" diye konuştu.

Hayatı boyunca kötü alışkanlıklardan uzak duran Salih Çetin, tek kötü alışkanlığı olan sigarayı da 43 yıl önce bıraktığını söyledi. Çetin, "İçki kullanmam, doğuştan beri. Sigarayı 23 yaşımda bıraktım. Kötü hiç bir ahlakım yoktur, 5 vakit de namazımı kılarım. Kimseye de borcum, hesabım yok yani. Borçtan çok korkuyorum. İnsanlar sazımı da, sözümü de seviyorlar. Ellerinden geldikleri kadar da para atıyorlar. Tabi olan vardır olmayan vardır. Hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz. Veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Biz zaten para istemiyoruz. Kendileri atarlar bize, sevdikleri için kendileri yaparlar" ifadesinde bulundu.