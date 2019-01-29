Düğünlerde ücretsiz sahne alıyor

Tokat’ta yaşayan 65 yaşındaki Salih Çetin geçimini kent sokaklarında saz çalıp türküler söyleyerek sağlıyor. Davet edildiği düğünlerde ise para almadan sahneye çıkıyor.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çatalan köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Salih Çetin, 35 yıldır kendisine yoldaş yaptığı sazıyla kent sokaklarında türküler söyleyerek geçimini sağlıyor. Halk tarafından Erbaalı Aşık olarak da bilinen Çetin, zaman zaman düğünlerde de sahne alıyor. Erbaalı Aşık Salih Çetin, sanatını icra ettiği düğünlerden para almıyor.
Ülkenin bir çok yerini sazıyla gezen Çetin hayatının son 5 yılını memleketi Tokat’ta geçirmek için geldiğini söyledi. Çetin, "Türkiye’de gezmediğim il ve ilçe, vilayet kalmamıştır; 35 senemi aldı. En son kendi memleketimdeyim, kendi toprağımdayım. Erbaa’nın Çatalan diye bir köyü var. Oradan göçmeyim. Köyde de oturuyorum, şehirde de" diye konuştu.
Hayatı boyunca kötü alışkanlıklardan uzak duran Salih Çetin, tek kötü alışkanlığı olan sigarayı da 43 yıl önce bıraktığını söyledi. Çetin, "İçki kullanmam, doğuştan beri. Sigarayı 23 yaşımda bıraktım. Kötü hiç bir ahlakım yoktur, 5 vakit de namazımı kılarım. Kimseye de borcum, hesabım yok yani. Borçtan çok korkuyorum. İnsanlar sazımı da, sözümü de seviyorlar. Ellerinden geldikleri kadar da para atıyorlar. Tabi olan vardır olmayan vardır. Hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz. Veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Biz zaten para istemiyoruz. Kendileri atarlar bize, sevdikleri için kendileri yaparlar" ifadesinde bulundu.
Sahne aldığı düğünlerden para almıyor
Erbaalı Aşık’ın bir başka özelliği ise sahne aldığı düğünlerde düğün sahibinden para almıyor olması. Sahne aldığı düğünlerin sahiplerini garip, dürüst, hassas olarak tasvir eden Aşık Çetin, "Bazen düğünde çalıyorum, para almıyorum. Onlar; gariban kimseler, güzel adamlar, hassas adamlar, dürüst adamlar. Güçleri yetmiyor. Çalgıya gittikleri zaman çok para istiyorlar, düğün salonuna gittiklerinde çok para istiyorlar. Ben de onlardan para almıyorum. Sadece bahşiş birikiyor yani. 65 yaşımdayım. Nasip olursa hükümet maaş verecek 65 maaşı. Başka bir gelirim yok. Benim bedava boş oturmaktan bu işi yapmam iyidir. Allah bereket versin ekmeğimi de kazanıyorum. Başka memleketlerde, ülkelerde yoktur bunlar. Bizim gibi, sevmeyi, sevilmeyi, sevdirilmeyi bilmezler. En güzel memleket Türkiye dünya üzerinde. Milletimiz boş geçmez. Kimi 10 kuruş, kimi 1 lira, kimi 20 lira atar, kimi 5 kuruş atar. Böyle gider yani. Bir pazarlığımız yok halkla. İlla para vereceksin, vermeyeceksin bir pazarlığımız yok bizim. Sazımız sözümüz elimizde" şeklinde konuştu.
Sokakta sanatını icra eden Erbaa Aşık Salih Çetin, dinleyenler tarafından sadece türkü ve sazıyla değil, karakteri ve kişiliğiyle de takdir ediliyor.
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