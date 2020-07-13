Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Olay, Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi.

POLİSLERE SANDALYE VE MASALARLA SALDIRDILAR

Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı.

Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Düğüne katılanlarla ekipler arasında arbede devam edince bu defa olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale ederek düğün sahibi ile birlikte saldırı olayına karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

OĞLU GÖZALTINA ALINAN BABAB POLİSLERE DİL DÖKTÜ

Olayda 4 polis sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olayda gözaltına alınan bir gencin babası ise uzun süre polislere dil dökerek çocuğunun olayla ilgisi olmadığını ve bu yüzden serbest bırakılması gerektiğini anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

