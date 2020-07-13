HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 02:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. 6 kişinin gözaltına alındığı olaya özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Olay, Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi.

POLİSLERE SANDALYE VE MASALARLA SALDIRDILAR

Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı.

Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Düğüne katılanlarla ekipler arasında arbede devam edince bu defa olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale ederek düğün sahibi ile birlikte saldırı olayına karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

OĞLU GÖZALTINA ALINAN BABAB POLİSLERE DİL DÖKTÜ

Olayda 4 polis sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olayda gözaltına alınan bir gencin babası ise uzun süre polislere dil dökerek çocuğunun olayla ilgisi olmadığını ve bu yüzden serbest bırakılması gerektiğini anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktıTIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı
Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemlerBaş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemler

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Diğer Haberler
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

Muğla'da film gibi operasyon! Koronayı fırsat bilmişler

Karabük'te TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki

Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a tepki

Ağrı'da sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman'ın cansız bedeni bulundu

Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.