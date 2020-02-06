Dükkanın önündeki ceviz dolu çuvalı çalan hırsız kameraya yakalandı

Olay 3 Şubat pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer mahallesinde sabah 08.05’de meydana geldi. Sabah dükkanı açan kuruyemişçinin müdürü ile personelleri, mesaiye başlar başlamaz kampanya ürünleri olan 30 kiloluk ceviz çuvalını iş yerinin önüne koydu. 5 dakika sonra iş yerinin girişine saklanarak gelen bir hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra çuvala yöneldi. İş yeri içerisindeki rafları kendisine siper eden hırsız, eğildikten sonra çuvalı alarak kaçtı. İş yerinin arka bahçesine giden hırsız, çuvaldaki kampanya etiketini de yere fırlattı. İş yeri çalışanlarının 1-2 saat sonra olayı fark etmesi üzerine güvenlik kameralarından cevizlerin bir hırsız tarafından çalındığını tespit etti. İş yeri sahibi polisi arayarak şikayetçi oldu.

"EĞİLİP YENGEÇ GİBİ ALMIŞ"

Cevizlerin kampanyaya girdiğini belirten iş yeri çalışanı Alev Köken, hırsızlığı olaydan birkaç saat sonra fark ettiklerini söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerinde hırsızın çalma yönteminin oldukça garip olduğunu ifade eden Köken “ İçeride teşhir ürünlerimiz var onların arkasına saklanmış ve eğilip yengeç gibi çuvalı alıp götürmüş. Arka tarafta da indirim etiketini yere atmış. Normalde 38 TL cevizin fiyatı, kampanya yaptık ve 28 TL’ye düştü. Ondan mı faydalandı artık bilmiyoruz ama bedavaya aldı. Yerli ürünümüzdü, çok güzeldi. 30 kilo kadar ceviz vardı. Ne yaptı cevizleri bilmiyoruz ama yemiştir. Boğazından nasıl geçti bilmiyorum. Bizim emeklerimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz.” dedi.