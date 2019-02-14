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'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırının ardından gösterilen hastane görüntülerinin mizansen olduğunu belirtti.

'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" dedi.

Dalati, "Saldırı oldu, ama Sarin gazı kullanılmadı, ama klorun kullanılıp kullanılmadığını teyit etmek için OPCW'nin raporunu beklememiz gerekiyor. Ama saldırıyla ilgili başka her şey, maksimum etki için düzmeceydi" diye ekledi.

Daha önce Batı, Şam'ı Duma ve Doğu Guta'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamış ve buna karşılık olarak hava harekatı düzenlemekle tehdit etmişti. Beyaz Miğferler örgütü, ‘kimyasal' saldırıya delil olarak bir hastanede çekildiği iddia edilen ve doktorların, kimyasal saldırıdan mustarip çocuklar dahil bazı kişilere yardım etme çalıştığını gösteren görüntüler sunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın, teröristleri korumak ve olası dış müdahaleyi haklı göstermek amacıyla ortaya atıldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DUMA Suriye kimyasal saldırı mizansen

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