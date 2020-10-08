HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dumanlar bile onları durdurmadı! Eğlence mekanında şaşkına çeviren anlar

Dumanlar bile onları durdurmadı! Eğlence mekanında şaşkına çeviren anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aydın'daki bir eğlence mekanında mutfak kısmında çıkan yangın mekanda bulunan kişilerin keyfini kaçırmaya yetmedi. Müşteriler alkol alıp eğlenmeye devam ederken itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesine bile aldırmadan keyifle zaman geçirmeye devam eden kişiler, umursamaz tavırlarıyla çevredekileri şaşırttı.

Dumanlar bile onları durdurmadı! Eğlence mekanında şaşkına çeviren anlar

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği mekanda oturan vatandaşlar, dumanları aldırış etmeden alkol alıp eğlenmeye devam etti. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

1

3

4

5

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir? İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte 'kapısız araç' şaşkınlığı!
Başka yolcu fark etti! Trafikte şaşırtan anlar
Farz nedir? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
Saffat suresi meali, Türkçe okunuşu, Saffat suresi faziletleri
Saffat suresinin meali ve faziletleri
Cuma suresi meali, Arapça ve Türkçe okunuşu ve faziletleri
Cuma suresinin meali ve fazileti
Sinop'un Tatlıca Şelaleleri turist akınına uğradı
Kente gelen burayı görmeden ayrılmıyor!
Teravih namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı
Teravih namazının önemi nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.