Dün bir bugün iki: Xiaomi Mi 10 ilk günden rekora imza attı!

Xiaomi Mi 10 dün Xiaomi tarafından koronavirüs nedeniyle internet üzerinden canlı yayınlanan etkinliğiyle birlikte tanıtıldı. Tanıtımın ardından bugün satışa çıkan Xiaomi Mi 10, daha satışa çıkar çıkmaz kırılması güç bir rekora imza attı. Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi, 50 bin adet olarak planlanan ilk stoğunu bitirdi; Hem de sadece bir dakika içerisinde.

XİAOMİ Mİ 10 STOKLARI 1 DAKİKA İÇERİSİNDE TÜKENDİ

Xiaomi tarafından yayınlanan resmi bilgilere göre Xiaomi Mi 10'un Çin'de satışa çıktığı ilk bir dakika içerisinde tüm stoğu tükendi. Çinli üretici, 1 dakikalık satış süresinde toplam 30 milyon doları kasasına koydu. Xiaomi Mi 10'un en düşük modelinin 570 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu unutmamak gerek. Tüm bu veriler bir arada düşünülünce gerçekten inanılmaz bir satış gerçekleşmiş gibi görünüyor.

XİAOMİ Mİ 10 İLK DEĞİL

Xiaomi aslında bu gibi haberlere çok alışık bir şirket. Zira, firmanın Hindistan ve Çin gibi pazarlarda satışa sunduğu birçok akıllı telefon, çok kısa sürede tükeniyor. Şu an Xiaomi Mi 10 için ön sipariş alan tüm siteler de tıpkı bugün yaşanan inanılmaz satış rakamları gibi stokları tüketmiş durumda. Tahminler ise 18 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkacak olan Xiaomi Mi 10 Pro'nun daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağı yönünde.



