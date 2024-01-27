Dün CHP bugün YRP! Bir MHP'li belediye başkanından daha sürpriz karar... Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu

Yeniden Refah Partisi (YRP), yaklaşık İKİ ay sonra yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını açıklamış oldu.

MHP'Lİ BAŞKAN ÇAY, YRP'DEN ADAY OLDU

Son açıklanan listede 'MHP' sürprizi yaşandı. MHP'li mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterildi.

Partinin ilan ettiği diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

ANKARA'DA DA MHP'Lİ BAŞKAN CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Öte yandan dün akşam da CHP'nin açıklanan adaylar listesinde MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya yer almıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





