Dün gece sevk edildi! Cezaevinde yüzlerce avukatla görüşme yapmasıyla gündeme gelmişti... Adnan Oktar'ın cezaevi değişti

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın son dönemde cezaevinde yüzlerce genç avukatla görüşerek örgüte eleman kazandırması konusu gündeme gelmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararda silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın tüm görüşmelerinin 3 ay süreyle görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınması, avukat görüşlerinde yanında “görevli” bulundurulmasına, kağıt veya notlara el konulmasına karar verilmişti. Adnan Oktar'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

ADNAN OKTAR'IN CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Erzurum Cezaevi’nde yüzlerce genç avukatla yaptığı görüşme ile gündeme gelen Adnan Oktar’ın cezaevi değişti. Oktar dün gece Van Cezaevi’ne sevk edildi.

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın cezaevinde örgüt içindeki avukatlarla bir ayda 300’den fazla görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin bazılarında avukatlara tacizde bulunduğu iddia edilmişti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





