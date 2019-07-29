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Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk ve gençler ile yakından ilgilenen Başkan Dündar, hizmete açtıkları bilgi evleri sayesinde öğrencileri özgüveni yüksek fertler olarak bilgi ve sevgiyle yarınlara hazırlandıklarını söyledi.
Osmangazi Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek maksadıyla oluşturulan bilgi evlerinin dördüncüsü olan Emek Bilgi Evi ilgi görüyor. Özellikle 8-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşması, kendilerini geliştirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi, bilgisayar ve internete ulaşma fırsatı olmayan çocuklara bu imkânın sunulması, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırması hedefleniyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti. Bilgi evindeki öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Dündar, içerisinde yer alan kütüphane, okuma salonu, atölyeler, derslikler, sergi salonu, spor salonu ile Emek Bilgi Evi’nin öğrencilerin eğitimine ve gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Bursa’nın geleceğinin kaliteli eğitim alan gençler tarafından şekillendirileceğini kaydeden Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Mehmet Akif, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evi’nin ardından Emek ile birlikte bilgi evlerimizin sayısını dörde çıkardık. Çocuklarımız burada eğitim eksiklerini tamamlarken, kütüphanelerinde bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını gideriyor, sosyal ve sportif aktivitelerle gelişimleri güçlendiriyorlar” dedi.
Bilgi Evleri’ni yeni konsept eğitim merkezleri olarak planladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bilgi evleri, farklı mahallelerimizde çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, ders dışındaki vakitlerinin dolu dolu geçmesini sağlayacak bir proje. Çocuklarımızın zamanlarını bilgi evlerinde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” diye konuştu.
Çocukların sevgi gösterisinde bulunduğu Dündar ve Özen, ziyaret sonrasında birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara imza dağıttı.

Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti

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