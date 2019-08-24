Dündar’dan Türkiye-Kazakistan ilişkilerini geliştirecek adım

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu dolayısıyla gittiği Kırgızistan’ın ardından Kazakistan’ı ziyaret etti. Burada çeşitli temaslarda bulunan Dündar, coğrafi olarak uzak olsa da iki ülke halkının gönüllerde çok yakın olduğunu söyledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen 8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumda yaptığı konuşmada birlik mesajları veren Başkan Dündar, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler arasında kardeşliği güçlendirmek adına Kırgızistan’dan sonra Kazakistan’ı da ziyaret etti. BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ve BTSO Meclis Başkanı Vekili Murat Beyazıt ile birlikte Kazakistan’ın Kapşagay şehrinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Başkan Dündar’ın ilk adresi Kapşagay Belediyesi oldu.

“Kardeşliğimiz kâğıt üzerinde kalmamalı”

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan Kapşagay Belediyesi ziyaretinde Başkan Dündar’ı Belediye Başkan Vekili Ermek Kozhahmetov ağırladı. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi ve Kapşagay Belediyesi arasında kurulan kardeşliğin kağıt üzerinde kalmaması ve iki ülke arasında ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmayla köklü ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret sonunda iki başkan da birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Dündar’ın Kapşagay ziyaretinde ikinci adresi ise ‘Atameken’ Ulusal Girişimciler Odası oldu. Ziyarette, Kazakistan’da yatırım imkanları, turizmi geliştirme olanakları, eyaletlerde iş ve yatırım imkânları ile Bursa ve Kazakistan arasında iş imkanlarının geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Başkan Dündar, Kapşagay şehrinde son olarak 100 MW kapasitesi olan güneş enerjisi santrali olan Eneverse Kuntuat firmasını ziyaret etti. Firma yetkililerinden güneş enerjisi üretimi alanında bilgiler alan Dündar, Kapşagay ziyaretini tamamlayarak, Şengeldi ilçesine geçti. Başkan Dündar, ilçeye yaptığı ziyarette tarım ürünlerini ve yetiştiriciliği inceleme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kazakistan ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağlar ilişkilerimizin süratle geliştirilmesine temel teşkil etmiştir. Bağımsızlığını kazanmasının ardından Kazakistan ile imzalanan çok sayıda anlaşma ve protokolle çeşitli alanlardaki ilişkilerimizin ve işbirliğimizin esasları düzenlenmiştir. Ülkemiz ile Kazakistan arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı düzeye paralel olarak Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasî ve ekonomik ortaklarından biri hâline gelmiştir. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de ülkemiz ve Kazakistan arasında ilişkilerimizi güçlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Kapşagay Belediyesi ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü ile ekonomik ve kültürel iş birlikleri yapıyoruz" dedi.



